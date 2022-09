Mars Transit in Gemini 2022 effect on Zodiac in Hindi: ज्‍योतिष शास्‍त्र में मंगल ग्रह को भूमि, साहस, ऊर्जा, विवाह का कारक ग्रह माना गया है. यदि यह ग्रह अशुभ स्थिति में हो तो तगड़े नुकसान पहुंचाता है, वहीं शुभ हो तो वारे-न्‍यारे कर देता है. मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा गया है. अभी मंगल ग्रह वृषभ राशि में हैं.16 अक्‍टूबर को मंगल ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. मंगल के राशि परिवर्तन का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा लेकिन 3 राशि वालों के लिए यह बदलाव बहुत अच्‍छा रहेगा. आइए जानते हैं किन राशि वालों के लिए मंगल गोचर शुभ रहेगा.

मंगल गोचर चमकाएगा भाग्‍य

मिथुन राशि: मंगल गोचर 16 अक्‍टूबर से मिथुन राशि वालों के अच्‍छे दिन शुरू करेगा. आय बढ़ेगी. नौकरी-व्‍यापार में लाभ होगा. आर्थिक हालात अच्‍छे होंगे. आपका काम बेहतर होगा, जिससे तारीफ मिलेगी. सीनियर्स की मदद मिलेगी. जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं, उन्‍हें सफलता मिल सकती है.

कर्क राशि: मंगल गोचर कर्क राशि वालों के करियर के लिए अच्‍छा रहेगा. नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है. वर्किंग नेटवर्क मजबूत होगा. नई डील फाइनल हो सकती है. निवेश के लिए अच्‍छा समय है.

सिंह राशि: मंगल गोचर सिंह राशि वालों की किस्‍मत चमकाएगा. उनके रुके हुए काम बनने लगेंगे. किस्‍मत की मदद से हर काम में सफलता मिलेगी. दूर स्‍थान की यात्रा पर जा सकते हैं. पारिवारिक समस्‍याएं निपटेंगी. विद्यार्थियों के लिए अच्‍छा समय है. मैरिड लाइफ खुशहाल रहेगी.

