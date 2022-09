Lucky Girl Lucky boy according to Name Astrology: ज्योतिष शास्त्र में जन्‍म तारीख के अलावा नाम के पहले अक्षर से भी भविष्‍य और पर्सनालिटी जानने के तरीके बताए हैं. ज्‍योतिष की इस शाखा को नाम ज्‍योतिष या नेम एस्‍ट्रोलॉजी कहते हैं. नेम एस्‍ट्रोलॉजी के अनुसार जिन बच्‍चों के नाम कुछ खास अक्षरों से शुरू होते हैं, वे दिमाग से तेज और पढ़ाई में अव्‍वल होते हैं. ये बच्‍चे कम उम्र में ही अपने करियर का चुनाव कर लेते हैं और तेजी से उस दिशा में प्रयास करने शुरू कर देते हैं. इस कारण वे करियर में भी जल्‍दी सफल होते हैं और खूब नाम-पैसा कमाते हैं. आइए जानते हैं इन शॉर्प माइंडेड और लकी बच्‍चों के नाम किन अक्षरों से शुरू होते हैं.

A नाम वाले बच्चे: जिन बच्‍चों का नाम A अक्षर से शुरू होता है, वे पढ़ाई में बहुत तेज होते हैं. साथ ही वे खासे बुद्धिमान और तेज दिमाग के होते हैं. इन जातकों को पढ़ने-लिखने का बहुत शौक होता है. वे बचपन में ही अपने लिए करियर का चुनाव कर लेते हैं और उस दिशा में अपने प्रयास शुरू कर देते हैं. ऐसे बच्‍चे बड़े होकर अपने करियर में खूब नाम कमाते हैं और खूब सफल होते हैं. ये बच्‍चे साहसी और निडर होते हैं. अपनी बात बेबाकी से रखते हैं.

K नाम वाले बच्चे: जिन बच्‍चों के नाम K अक्षर से शुरू होता है, वे भी तेज दिमाग वाले होते हैं. ये जहां जाते हैं, तारीफ पाते हैं. इनके काम करने का अंदाज बहुत जुदा होता है. इनमें चीजों को समझने और सही निर्णय लेने की कमाल की क्षमता होती है. ये पढ़ाई-लिखाई से जुड़े क्षेत्र में जाएं तो बहुत ही सफल होते हैं. ये मामलों के जानकार बनते हैं. इनकी एकाग्रता अच्‍छी होती है.

P नाम वाले बच्चे: जिन बच्चों का नाम P अक्षर से शुरू होता है, वे दिखने में भले ही शरारती और मजाकिया लगें. लेकिन वे अपने करियर को लेकर बहुत गंभीर होते हैं. तेज दिमाग के साथ-साथ अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए भी ये खूब तारीफ पाते हैं. इन बच्‍चों में जीतने का जुनून होता है जो इन्‍हें बहुत कामयाब बनाता है. ये बच्‍चे कम उम्र में ही सफलता की बुलंदियां छू लेते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

अपनी निःशुल्क कुंडली पाने के लिए यहाँ तुरंत क्लिक करें