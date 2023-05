Shani Jayanti 2023: क्या अटक रहे हैं बनते हुए काम? कुंडली में शनि दोष का है संकेत, शनि जयंती पर कल कर लें ये उपाय वरना पछताएंगे

How to Remove Shani Dosh in Kundli: शनि देव (Shanidev) को न्याय का देवता माना जाता है. वे प्रत्यके व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उचित फल देते हैं. कहते हैं कि शनि देव एक बार जिस पर क्रुद्ध हो जाएं, उसे विनाश से कोई नहीं बचा सकता. यही वजह है कि हर कोई व्यक्ति शनि की कुदृष्टि से बचे रहने की मनोकामना करता है और पूजा-पाठ करके उन्हें प्रसन्न रखने की कोशिश करता है. यूं तो सप्ताह का प्रत्येक शनिवार शनिदेव की आराधना के लिए शुभ माना जाता है लेकिन ज्येष्ठ माह की अमावस्या पर आने वाले शनि जन्मोत्सव को बेहद शुभ माना जाता है.

19 मई को मनाई जाएगी शनि जयंती कहते हैं कि इसी दिन शनि देव (Shani Jayanti 2023) का जन्म हुआ था. इस बार यह दिवस 19 मई यानी शुक्रवार को पड़ रहा है. धार्मिक विद्वानों का कहना है कि अगर आपके घर आर्थिक तंगी पसरी हुई है या बनते हुए काम थोड़े-थोड़े रह जाते हैं, तो यह शनि की साढ़ेसाती (Shani ki Sade Sati) या शनि की ढैय्या (Shani ki Dhaiyya) का संकेत होता है. ऐसे मे शनि जन्मोत्सव पर कुछ विशेष करके आप कुंडली में शनि दोषों से मुक्ति हो सकते हैं. आइए जानते हैं कि वे विशेष उपाय क्या हैं. इन राशियों पर चल रहा है संकट ज्योतिष आचार्यों के अनुसार इन दिनों मकर, कुंभ और मीन राशि वालों पर शनि की साढ़े साती चल रही है. वहीं वृश्चिक और कर्क राशि पर शनि की ढैय्या चल रही है. यानी ये पांचों राशि वाले जातक इन दिनों संकट में चल रहे हैं. ऐसे में उन्हें संकट निवारण के लिए कल यानी शनि जयंती (Shani Jayanti 2023) पर शनि देव को प्रसन्न करना चाहिए. शनि दोष से मुक्ति के उपाय इन राशि वाले करें ये उपाय शनि की साढ़ेसाती से मुक्ति पाने के लिए मीन, कुंभ और मकर राशि के जातकों को शुक्रवार को विधि विधान से शनि देव की पूजा करनी चाहिए. इसके बाद उन्हें सरसों के तेल से स्नान करवाना चाहिए. इसके बाद लोहे के दीये में सरसों का तेल डालकर दीप जलाना चाहिए. इस बात का खास ध्यान रखें कि शनि जन्मोत्सव वाले दिन भूलकर भी इन तीनों राशियों के लोगों को नाखून या बाल नहीं कटवाने चाहिए. ऐसा करने से शनि की पूजा के उपाय निष्फल हो जाते हैं और जीवन कष्टमय हो जाता है, ये राशि वाले करें जरूर करें ये काम ज्योतिषविदों के मुताबिक वृश्चिक और कर्क राशि के जातकों को शनि जन्मोत्सव पर सरसों का तेल, उड़द की दाल और गुड़ का दान जरूर देना चाहिए. इसके अलावा जरूरतमंदों को सूखा अन्न भी दान में दिया जा सकता है. जरूरतमंदों की मदद करने से शनि देव (Shanidev) बहुत प्रसन्न होते हैं और उस जातक के सारे कष्ट हर लेते हैं. साथ ही उसकी जिंदगी में खुशियों की बरसात भी कर देते हैं. बाकी जातक कर लें ये उपाय बाकी जातक भी शनि देव (Shanidev) की कृपा हासिल करने के कुछ उपाय जरूर करें. जिन लोगों की कुंडली में शनि दोष (How to Remove Shani Dosh in Kundli) हो, उन्हें शनि जयंती वाले दिन शनि मंदिर में जाकर पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करना चाहिए. ऐसा करने से कुंडली का वह दोष दूर हो जाता है. काले कुत्ते को सरसों के तेल से बनी रोटी खिलाएं. शनि जयंती पर कौवों को खाना खिलाना भी पुण्य कार्य माना जाता है. कहते हैं कि ऐसा करने से शनि देव जातकों से प्रसन्न होते हैं. इस दिन कर लें हनुमान चालीसा का पाठ शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा पाठ करना चाहिए. इस उपाय से शनिदेव (Shanidev) खिल उठते हैं और जातकों के जीवन में चल रहे कष्टों को अपनी शक्ति से दूर कर देते हैं.