Twitch body parts: शरीर के इन अंगों का फड़कना है अशुभ संकेत, किसी बड़ी मुसीबत का है इशारा

Twitching or Blinking know the reasons: आपने अक्सर महसूस किया होगा कि न चाहते हुए भी आपकी आंखें फड़कने लगती हैं या शरीर का कोई दूसरा अंग फड़कता है. आपको बता दें कि शरीर के अंगों के फड़कने को शुभ और अशुभ से जोड़कर देखा जाता है. अगर आप इन संकेतों को समझ लें तो पहले ही अर्लट हो सकते हैं. शरीर के अंगों का फड़कना किसी गंभीर दुर्घटना से लेकर धन प्राप्ति की ओर इशारा करती हैं. आइए जानते हैं शरीर के ये अंग फड़ककर क्या संकेत देते हैं.

शरीर के अंग फड़कने के संकेत

1. अगर किसी महिला की दाईं आंख लगातार ब्लिंक करती है तो यह किसी गंभीर बीमारी की तरफ इशारा करती है जबकि बाईं आंख फड़कती है तो जल्द ही आपको कोई शुभ संकेत मिल सकता है. पुरुषों में इसके विपरीत स्थिति होती है. अगर किसी पुरुष की दाईं आंख फड़कती है तो यह शुभ माना जाता है लेकिन बाईं आंख के फड़कने को अशुभ माना जाता है.

2. समुद्र शास्त्र के अनुसार पुरुषों के दोनों कंधों का फड़कना अच्छा नहीं माना जाता है. कंधों के फड़कने को घर में किसी कलह या विवाद का संकेत माना जाता है. इसके साथ ही पुरुषों के हाथ में होनी वाली खुजली किसी विपत्ती का संकेत होती है. समुद्र शास्त्र की मानें तो यह व्यक्ति के जीवन में आने वाली किसी बड़ी मुसीबत की ओर इशारा करती है. आपको बता दें कि अगर किसी व्यक्ति के बायें हाथ की हथेली में फड़कन होती है तो यह पुरानी बीमारी से जल्द ठीक होने की निशानी है.

3. अगर किसी महिला की नाभि के पास कोई हलचल महसूस हो रही है तो यह किसी बड़ी मुसीबत की ओर इशारा करती है. खासकर इस संकट का ज्यादा खतरा तब होता है जब फड़कन दाईं तरफ महसूस होती है.

