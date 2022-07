Unlucky Plants: घर में लगा रहे हैं प्लांट तो इन पौधों से रहें दूर, दुर्भाग्य दे सकता है दस्तक

Do not Use thease Plant: घर के अंदर या आंगन में पेड़-पौधे खूबसूरती बढ़ा देते हैं. इन्हें देखकर ही मन में शांति का अनुभव होने लगता है. कई पौधों को वास्तु के हिसाब से काफी लकी माना गया है. इनको घर में लगाने से बरकत आती है. घर में सुख और शांति बने रहती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, पेड़-पौधों का संबंध हमारे भाग्य और दुर्भाग्य से भी होता है. ऐसे में दुर्भाग्य लाने वाले पौधों को घर में नहीं लगाना चाहिए. इन पौधों से घर में नकारात्मक ऊर्जा संचार होने लगता है. आइए जानते हैं, ऐसे कौन से पौधे हैं, जिनको घर में लगाने से बचना चाहिए.

बबूल का पौधा

बबूल का पौधा वैसे तो औषधी से भरपूर माना जाता है, लेकिन इस पौधे को घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए. इससे घर में लोगों के बीच तनाव पैदा हो सकता है और लोगों को मानसिक परेशानियां होने लगती हैं.

मेहंदी का पौधा

मेहंदी के पौधे को घर के अंदर कभी भी नहीं लगाना चाहिए. इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. मेहंदी के पौधे में बुरी आत्माओं प्रभाव जल्दी पड़ता है. ऐसे में घर में मेहंदी का पौधा न लगाएं.

बोनसाई का पौधा

आजकल साज-सज्जा के लिए लोग बोनसाई का पौधा लगाते हैं. हालांकि, सजावट के लिहाज से यह पौधा दिखने में काफी खूबसूरत होता है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे घर में नहीं लगाना चाहिए. यह पौधा घर की तरक्की में रुकावट पैदा करता है.

इमली का पौधा

इमली के पौधे को भी कभी घर पर नहीं लगाना चाहिए. इस पौधे में नकारात्मक ऊर्जा का वास माना जाता है. इस पौधे को कभी किसी को गिफ्ट भी नहीं करना चाहिए.

कांटेदार पौधा

कांटेदार पौधों में नकारात्मक ऊर्जा होती है. इससे घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है. ऐसे में कोई भी कांटेदार पौधा घर पर न लगाएं. इनमें कैक्टस जैसे पौधे भी शामिल हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर