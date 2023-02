How to get rid of Vastu Diffects: घर बनाने या खरीदने के दौरान वास्‍तु शास्‍त्र में बताए गए कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है. वरना घर नकारात्‍मक ऊर्जा से भर जाता है. इसके कारण कई तरह की समस्‍याएं पैदा होती हैं. इन वास्‍तु दोषों के कारण होने वाले नुकसान से बचने के लिए कुछ उपाय जरूर कर लेने चाहिए. कमाल की बात ये है कि ये उपाय बेहद आसान हैं और इन्‍हें करने के लिए घर में किसी तरह की तोड़-फोड़ भी नहीं करनी पड़ती है. साथ ही ये घर में सुख-समृद्धि भी लाते हैं.

कलश रखें: घर में कलश रखना बहुत शुभ होता है. यदि घर में किसी भी तरह का वास्‍तु दोष हो तो उत्तर-पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण में कलश की विधि-विधान से स्थापना करें. ऐसा करने से कई संकटों-मुसीबतों से निजात मिलेगी.

स्वास्तिक का चिन्ह: स्‍वास्तिक का चिह्न सनातन धर्म में बेहद शुभ माना गया है. शुभ कार्यों से लेकर पूजा-पाठ में स्‍वास्तिक का चिह्न जरूर बनाया जाता है. यदि घर में वास्‍तु दोष हो तो मुख्‍य दरवाजे पर नौ अंगुल लंबा और नौ अंगुल चौड़ा (यानि कि 9 इंच लंबा और 9 इंच चौड़ा) स्‍वास्तिक लगाएं. ऐसा करने से घर में केवल सकारात्‍मक ऊर्जा ही प्रवेश करेगी.

पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर: यदि घर दक्षिणमुखी हो तो इससे कई वास्‍तु दोष पैदा होते हैं. इससे बचने के लिए घर में पंचमुखी हनुमान जी की तस्‍वीर रखें और उसकी रोज पूजा करें. इससे सारे संकट दूर होते हैं और शुभ फल मिलते हैं.

लाल बल्ब: किचन में वास्‍तु दोष हो तो घर की महिला हमेशा बीमार रहती है. घर के अन्‍य सदस्‍यों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है. ऐसी स्थिति में आग्नेय कोण यानी कि पूर्व-दक्षिण में छोटा सा लाल रंग का बल्‍ब लगाएं और इसे रोज ऑन करें. इससे रसोई के वास्‍तु दोष दूर होते हैं.

कपूर: रोज सुबह-शाम घर में कपूर की धूनी करना, तमाम वास्‍तु दोषों से निजात पाने का प्रभावी उपाय है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

अपनी फ्री कुंडली पाने के लिए यहां क्लिक करें