Video: हॉर्न बजाने पर नोकझोंक? बीच सड़क भिड़े बाबुल सुप्रियो और बीजेपी MP, जमकर हुई कहानी

TMC minister BJP MP clash on Hooghly bridge: कोलकाता की सड़क पर शुक्रवार रात को तृणमूल कांग्रेस के मंत्री बाबुल सुप्रियो और तमलुक से भाजपा सांसद अभिजीत गांगुली के बीच सड़क पर कहासुनी हो गई. घटना शुक्रवार देर रात द्वितीय हुगली ब्रिज की है. दोनों के बीच जमकर नोकझोंक हुई. दोनों नेताओं के बीच करीब 15-20 मिनट तक नोकझोंक हुई. प्राप्त जानकारी के अनुसार बाबुल सुप्रियो कार से अपने घर हावड़ा जा रहे थे. वहीं, अभिजीत गागुली की कार भी कोलकाता से हावड़ा जा रही थी. उसी समय हॉर्न बजाने को लेकर दोनों नेता बीच सड़क पर आपस में भिड़ गये.

Last night , BJP MP and Former Justice , Shri #AbhijitGanguly was passing through Hooghly bridge when TMC MLA Babul Supriyo stopped his car and started harassing him.

Looking at the video , it’s certain that @SuPriyoBabul has lost his mental balance , while BJP MP… pic.twitter.com/NfDeMzWPzl

— Amitabh Chaudhary (@MithilaWaala) January 4, 2025