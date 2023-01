Vastu Shastra Peepal Tree: बहुत अशुभ होता है घर में पीपल का पेड़ उगना, बर्बादी से बचने के लिए तुरंत करें ये काम

How to remove Peepal Tree from Home in hindi: हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को पूजनीय माना गया है. कई ऐसे व्रत-त्‍योहार हैं, जिनमें पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है. इतना ही नहीं कुंडली के कई ग्रह-दोष दूर करने के लिए

ज्‍योतिष में पीपल के पेड़ से जुड़े उपाय बताए गए हैं. वहीं वास्‍तु शास्‍त्र के अनुसार पीपल के पेड़ की पूजा करना तो शुभ होता है लेकिन घर में पीपल के पेड़ का होना बहुत अशुभ होता है. घर में पीपल के पेड़ या पौधे का होना बड़े वास्‍तु दोष पैदा करता है. हालांकि कई बार अपने आप ही घर में पीपल का पेड़ उग जाता है, ऐसे में उसको सही तरीके से हटाना जरूरी है. वरना त्रिदेव और मां लक्ष्‍मी नाराज हो सकती हैं क्‍योंकि मान्‍यता है कि पीपल के पेड़ में भगवान ब्रह्मा, विष्‍णु और महेश तीनों का वास होता है.

घर में उग जाए पीपल का पेड़ तो करें ये काम

वास्‍तु शास्‍त्र के अनुसार घर के अंदर, घर के सामने या बहुत करीब में पीपल के पेड़ का होना घर की सुख-शांति, समृद्धि के लिए हानिकारक होता है. पीपल का पेड़, मंदिर, पार्क, बगीचे, सड़क के किनारे या खुले मैदान में होना ही अच्‍छा होता है. लेकिन दुर्भाग्‍य से घर में अपने आप ही पीपल का पेड़ उग आए तो उसे मिट्टी सहित खोदकर किसी उचित स्‍थान पर लगा दें, जहां वह बढ़ सके. यानी कि अपने घर की सुख-शांति बचाने के लिए पीपल का पेड़ हटाएं जरूर लेकिन उसकी रक्षा भी करें. पीपल के पेड़ को उखाड़कर नहीं फेंकें.

पीपल का पेड़ पहुंचाता है कई नुकसान

घर में उग आए पीपल के पेड़ या पौधे को हटाने के लिए रविवार का दिन सबसे अच्‍छा होता है. इस दिन पीपल के पौधे को मिट्टी सहित निकालकर गमले में लगा दें, या उचित स्‍थान पर जमीन में लगा दें. पीपल के पेड़ को काटना पितरों को नाराज करता है. यह वंश वृद्धि रुकने का कारण भी बन सकता है.

