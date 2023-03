Clock Direction as per vastu in Hindi: वक्‍त व्‍यक्ति के जीवन में बहुत कुछ बदल देता है. अच्‍छा वक्‍त चल रहा हो तो जातक खुशी-खुशी वह समय निकाल देता है लेकिन बुरा वक्‍त कटाए नहीं कटता है. वास्‍तु शास्‍त्र में घड़ी या वॉल क्‍लॉक लगाने को लेकर जरूरी नियम बताए गए हैं क्‍योंकि घड़ी केवल समय बताने वाला यंत्र नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन पर भी असर डालती है. इसलिए घर या दफ्तर में घड़ी लगाने से पहले इसकी सही दिशा और वास्‍तु के कुछ नियम जान लेना जरूरी है. इससे आपके जीवन में अच्‍छा वक्‍त चलता रहता है.

घड़ी लगाते वक्त इन बातों का रखें ध्‍यान - वास्तु शास्त्र के अनुसार घर या दफ्तर में घड़ी लगाने की सही दिशा उत्तर-पूर्व दिशा की दीवार है. पूर्व और उत्तर दिशा में सकारात्मक उर्जा का संचार सबसे ज्‍यादा होता है. ऐसे में इस दिशा में घड़ी लगाने से घर में सुख-समृद्धि आती है. घर के लोग तरक्‍की करते हैं. मन में सकारात्‍मक विचार आते हैं. - कभी भी घर या दफ्तर की दक्षिण दिशा की दीवार पर घड़ी नहीं लगाना चाहिए. इस दिशा में घड़ी लगाने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. कामों में बाधाएं आती हैं. - कभी भी दरवाजे के ऊपर घड़ी ना लगाएं. ऐसा करने से घड़ी के नीचे से जो भी गुजरता है उस पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है. - घर या दफ्तर में कभी भी बंद घड़ी या टूटी-फूटी घड़ी ना रखें. यदि ऐसी घड़ी है तो उसे तुरंत हटा दें. बंद घड़ी नकारात्‍मकता का स्‍त्रोत होती है. यह जीवन को ढेरों मुसीबतों से भर देती है. जीवन में आर्थिक तंगी छाई रहती है. कामों में सफलता नहीं मिलती है. - कभी भी घर या दफ्तर में लाल, काले या नीले रंग की घड़ी नहीं लगानी चाहिए. हमेशा पीले, हरे या हल्के भूरे रंग की घड़ी लगाएं. साथ ही गोल घड़ी लगाएं. ऐसी घड़ी वास्‍तु शास्‍त्र में शुभ मानी गई हैं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)