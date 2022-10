How To Please Maa Laxmi: मां लक्ष्मी की कृपा होना हमारा पूरा जीवन संवार देता. घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती और हमेशा बरकत रहती है. जाहिर है इसके लिए मां लक्ष्मी को प्रसन्‍न करना जरूरी है. वास्तु शास्त्र में मां लक्ष्‍मी को प्रसन्‍न करने का तरीका बताया गया है. इससे धन की देवी आप पर कृपा करके आपको खूब धन-दौलत देंगी. आइए जानते हैं मां लक्ष्मी की कृपा पाने का तरीका.

मां लक्ष्मी की कृपा पाने का तरीका

वास्तु शास्त्र में मां लक्ष्मी कृपा करने के कई तरीके बताए गए हैं, लेकिन आज हम एक बहुत ही सरल और आसान तरीका जानते हैं जिससे आपकी आय बढ़ जाएगी और आपके जीवन से पैसों से जुड़ी सारी समस्या दूर हो जाएंगी. इसके लिए घर की सही दिशा में मां लक्ष्मी की एक तस्वीर लगानी होगी. लेकिन ये जान लें कि मां लक्ष्मी की सही दिशा में लगी तस्वीर खासा लाभ पहुंचाती है, वहीं गलत दिशा में लगी तस्वीर नुकसान का कारण भी बनती है. लिहाजा मां लक्ष्मी की तस्वीर घर में लगाने को लेकर सही दिशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है

यह है मां लक्ष्मी की तस्वीर लगाने की सही दिशा

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में लक्ष्मी जी की तस्वीर इस तरह लगानी चाहिए कि उसका मुख पूर्व की ओर रहे. इसके लिए तस्वीर पश्चिम दिशा की दीवार पर लगाना चाहिए. ऐसा करने से घर में सकारात्मक आती है, घर के लोग खुश और स्वस्थ रहते हैं. साथ ही उन्‍हें हर काम में सफलता मिलती है, उनकी आय बढ़ती है और घर में हमेशा बरकत रहती है. इसके साथ ही ध्‍यान रखें कि मां लक्ष्‍मी की कमल के फूल पर बैठी हुई मुद्रा वाली तस्‍वीर लगाएं, जिसमें वे प्रसन्‍न मुद्रा में आशीर्वाद दे रही हों. तस्‍वीर में यदि धन वर्षा कर रहे 2 हाथी भी हों तो बहुत अच्‍छा है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

अपनी निःशुल्क कुंडली पाने के लिए यहाँ तुरंत क्लिक करें