Tulsi Tips: घर में तुलसी का पौधा लगाने की ये है सबसे सही जगह, लगाते ही बरसेगा पैसा!

Best place to keep tulsi plant at home as per vastu in hindi: हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र और पूजनीय माना गया है. तुलसी मां लक्ष्मी का रूप हैं इसलिए जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहां मां लक्ष्‍मी का वास होता है. साथ ही माहौल में सकारात्‍मकता रहती है. यदि घर में तुलसी का पौधा सही जगह पर लगाया जाए तो मां लक्ष्‍मी हर मनोकामना पूरी कर देती हैं. ऐसे घर में कभी भी धन-दौलत की कमी नहीं होती है.

वास्‍तु अनुसार सही जगह पर लगाएं तुलसी का पौधा आमतौर पर तुलसी का पौधा घर के मुख्‍य द्वार पर लगाया जाता है ताकि घर में सकारात्‍मक ऊर्जा ही प्रवेश करें. लेकिन वास्‍तु शास्‍त्र में तुलसी का पौधा रखने की और भी जगह बताई गई हैं. इसके लिए आप अपनी जरूरत और मनोकामना के अनुसार घर में तुलसी का पौधा रखेंगे तो जल्‍दी फल मिलेगा. घर के झगड़े खत्‍म करने के लिए तुलसी का उपाय: यदि घर में जब-तब बेवजह झगड़े होते हों तो किचन के पास तुलसी का एक पौधा रख लें. इससे घर में शांति रहेगी. आर्थिक तंगी खत्‍म करने के लिए: यदि आप पैसों की तंगी से परेशान हैं तो घर के ईशान कोण में तुलसी का पौधा रख लें. इसके अलावा रोज शाम को तुलसी कोट में दीपक लगाएं. ऐसा करने से कुछ ही दिन में धन की आवक बढ़ेगी और आपकी आर्थिक समस्‍याएं दूर होंगी. वास्तु दोष खत्‍म करने के लिए तुलसी का पौधा: तुलसी का पौधा पूजनीय होता है और सकारात्‍मकता लाता है. लिहाजा घर में कई तरह के वास्‍तु दोष दूर करने में तुलसी का पौधा बहुत कारगर उपाय है. इसके लिए तुलसी के पौधे को घर में दक्षिण-पूर्व से लेकर उत्तर-पश्चिम तक में कहीं भी रख लें. इससे वास्‍तु दोषों का असर कम होता है. ...लेकिन इस बात का रखें ध्‍यान तुलसी का पौधा कई तरह की समस्‍याओं से निजात दिलाता है लेकिन गलत दिशा में रखा तुलसी का पौधा कई तरह की मुसीबतें भी देता है. ऐसी स्थिति से बचने के लिए याद रखें कि कभी भी तुलसी के पौधे को घर की दक्षिण दिशा में न रखें. ऐसा करना धन हानि कराता है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)