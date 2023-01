What to eat on Basant Panchami: साल 2023 में बसंत पंचमी का पर्व और गणतंत्र दिवस एक साथ पड़ रहे हैं. इसके अलावा इस बसंत पंचमी पर कई शुभ योग बन रहे हैं, जैसे मां सरस्‍वती को पीला और सफेद रंग प्रिय है. वहीं गुरुवार के दिन पीला रंग पहनना बहुत शुभ होता है. गुरुवार देवगुरु बृहस्‍पति, भगवान विष्‍णु और गुरु ग्रह को समर्पित है, जो सौभाग्‍य देते हैं. आज के दिन माता सरस्‍वती की शुभ मुहूर्त में विधि-विधान से पूजा करना, पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना, पीले रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है. साथ ही इस दिन कुछ खास नियमों का पालन भी करना चाहिए.

सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त 2023

इस साल हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी यानी कि माघ शुक्‍ल पंचमी तिथि 25 जनवरी की दोपहर 12:34 बजे से शुरू हो चुकी है और आज 26 जनवरी की सुबह 10:28 बजे तक रहेगी. ऐसे में सरस्‍वती पूजा करने का समय सूर्योदय से शुरू हो जाएगा और दोपहर 12:34 बजे तक रहेगा. इस बसंत पंचमी पर सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कामों में सफलता दिलाने वाला है.

बसंत पंचमी पर न करें ये काम

- आज बसंत पंचमी के दिन काले या नीले रंग के कपड़े नहीं पहनें. बल्कि पीले रंग के कपड़े पहनें. इससे बहुत शुभ फल मिलता है. खासतौर पर पूजा के दौरान सफेद या पीले कपड़े ही पहनें.

- बसंत पंचमी के दिन किसी भी पेड़-पौधों को नुकसान न पहुंचाएं. ना ही आज कटाई-छंटाई करें. दरअसल, बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है इसलिए आज के दिन पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए.

- बसंत पंचमी का दिन बेहद शुभ होता है और गुरुवार के दिन बसंत पंचमी पड़ना बहुत ही शुभ है. आज के दिन गलती से भी नॉनवेज-शराब का सेवन न करें. ऐसा करना माता सरस्‍वती को नाराज कर सकता है.

- बसंत पंचमी के दिन अपने मुंह से कोई भी बुरा शब्‍द ना निकालें, ना ही बुरा सोचें. ना ही किसी का अपमान करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

अपनी फ्री कुंडली पाने के लिए यहां क्लिक करें