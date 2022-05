2022 Mahindra Scorpio को मिलेगा XUV700 वाला इंजन! पूरी तरह नए अंदाज में जल्द होगी लॉन्च

New Generation Mahindra Scorpio: महिंद्रा बहुत जल्द भारत में ग्राहकों की चहेती स्कॉर्पियो SUV को बिल्कुल नए अंदाज में पेश करने वाली है. कंपनी ने कार का नया टीजर वीडियो भी जारी कर दिया है जिसपर महिंद्रा ग्रुप के सीईओ आनंद महिंद्रा ने ट्वीट भी किया है. कंपनी ने 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो के टीजर वीडियो यानी SUV के विज्ञापन को किसी साइ-फाइ मूवी की तरह बनाया है जिसे देखने के बाद आनंद महिंद्रा ने लिखा, “क्या-क्या मिलने वाला है, ये जानने के लिए अपको शेरलॉक होम्स बनने की जरूरत नहीं है.”

