ये SUV उतार देगी सिर चढ़ी Mahindra Thar की दीवानगी! टेस्टिंग की तस्वीरें हुईं लीक

5 Door Suzuki Jimny Leak Images: नई सुजुकी जिम्नी ऑफ-रोड एसयूवी के 5-डोर वर्जन को हाल ही में यूरोप में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. टेस्टिंग के दौरान एसयूवी के डिजाइन को छिपाने के लिए कवर किया गया था. हालांकि, इसके सिग्नेचर बॉक्सी स्टाइल से इसे आराम से पहचाना जा सकता था. तस्वीरों में एसयूवी के पीछे के दरवाजे और दरवाजे के हैंडल के अलावा पीछे की तरफ अतिरिक्त खिड़कियां और विस्तारित व्हीलबेस से पुष्टि होती है कि यह सुजुकी जिम्नी का 5-डोर वर्जन है.

हालांकि, प्रोटोटाइप से टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील गायब था, जो प्रोडक्शन वर्जन में मिलेगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, 5-डोर वाली जिम्नी में 2550 मिमी लंबा व्हीलबेस हो सकता है और यह लंबाई में 3850 मिमी हो सकती है. इसकी कुल चौड़ाई और ऊंचाई इसके 3-डोर वाले वर्जन के समान ही हो सकती है. पीछे की सीट पर बैठने वालों के लिए अधिक लेगरूम बनाने के लिए इसके लैडर-फ्रेम आर्किटेक्चर को बढ़ाया जाएगा. इसमें बूट स्पेस भी ज्यादा मिल सकता है.

This is 5-door version of the new Suzuki Jimny, caught during test in Europe.

Who do want it to come in India?

