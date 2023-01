Upcoming Cars: भारत में वापसी को तैयार ये 3 जबर्दस्त कार, सालों तक किया था ग्राहकों के दिलों पर राज

Old legendary cars that are Coming Back: भारतीय कार बाजार में कई ऐसी कारें रहीं हैं जिन्होंने ग्राहकों के दिलों पर राज किया है. ऐसी कारों में हिंदुस्तान एंबेसडर, टाटा सिएरा, हिंदुस्तान कॉन्टेसा, मारुति 800, मारुति ओमनी, मारुति जिप्सी शामिल हैं. दुख की बात यह है कि ये गाड़ियां अब भारत में नहीं बेची जा रहीं. लेकिन खुशखबरी ये है कि इनमें से 3 कारें ऐसी हैं, जो भारत में वापसी के लिए तैयार हो गई हैं. यानी अब पुराने दिन वापस आने वाले हैं और वह भी नए अवतार में. यहां हम उन तीनों कारों की डिटेल्स आपके लिए लेकर आए हैं.

Hindustan Ambassador

इसे भारतीय सड़कों का राजा भी कहा जाता था. यह एक फैमिली सेडान से लेकर वीआईपी लोगों की सवारी भी थी. राजनेताओं से लेकर प्रशासन के लोगों तक ने इसका इस्तेमाल किया है. यह Hindustan Landmaster पर आधारित थी और 1956 से 2014 तक बेची गई. लेकिन अब ऐसी अफवाह चल रही है कि यह जल्द ही भारत में वापसी कर सकती है. दावा किया जा रहा है कि इसे इलेक्ट्रिक अवतार में लाया जाएगा.

Tata Sierra

भारत की पहली वास्तविक एसयूवी थी. इसे साल 1991 में लॉन्च किया गया था. यह किसी भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित पहला ऑफ-रोड स्पोर्ट यूटिलिटी वाहन था. साल 2003 में इसे बंद कर दिया गया. लेकिन अब टाटा मोटर्स इसे इलेक्ट्रिक अवतार मे वापस लाने जा रही है. कंपनी ने इसका कॉन्सेप्ट मॉडल ऑटो एक्सपो में पेश किया. सिएरा इलेक्ट्रिक में 40.5kWh का बैटरी पैक दिया जा सकता है, जो 437 km की रेंज ऑफर करेगा.

Maruti Gypsy

मारुति जिप्सी खुद तो वापसी नहीं कर रही. लेकिन इसे रिप्लेस करने के लिए मारुति ने अपनी Jimny को पेश कर दिया. ऐसा कहा जा रहा है कि मारुति जिप्सी की तरह इसे भी सेना द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा. यह मारुति की पहली 4X4 कार होगी. इसे भारत में बनाकर विदेशों तक बेचा जाएगा. इस एसयूवी को हर दिन करीब 10 हजार बुकिंग मिल रही है.

