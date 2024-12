'कांग्रेस का सड़ा हुआ तंत्र उसके कुकर्मों को नहीं छिपा सकता...' आंबेडकर विवाद पर बोले पीएम मोदी

PM Modi on Ambedkar Row: एक तरफ जहां पूरा विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह को आंबेडकर वाले बयान पर घेरने की कोशिश कर रही है वहीं अब इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला. पीएम मोदी ने कहा,'अगर कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ तंत्र यह सोचता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ उनके कई सालों के कुकर्मों, खासकर डॉ. आंबेडकर के प्रति उनके अपमान को छिपा सकते हैं, तो वे बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं.'

पीएम मोदी ने दूसरे ट्वीट में कहा,'भारत के लोगों ने बार-बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉ आंबेडकर की विरासत को मिटाने और एससी/एसटी समुदायों को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है.' पीएम मोदी आगे कहते हैं,'डा आंबेडकर के प्रति कांग्रेस के पापों की सूची में शामिल हैं, उन्हें एक बार नहीं बल्कि दो बार चुनावों में हराना, पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया और उनकी हार को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया. उन्हें भारत रत्न देने से इनकार करना, संसद के सेंट्रल हॉल में उनके चित्र को गौरवपूर्ण स्थान न देना.'

पीएम मोदी ने कहा,'कांग्रेस चाहे जितनी कोशिश कर ले लेकिन वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि एससी/एसटी समुदायों के खिलाफ सबसे भयानक नरसंहार उनके शासन में हुए हैं. वे सालों तक सत्ता में रहे लेकिन एससी और एसटी समुदायों को मजबूत बनाने के लिए कुछ भी ठोस नहीं किया.

If the Congress and its rotten ecosystem think their malicious lies can hide their misdeeds of several years, especially their insult towards Dr. Ambedkar, they are gravely mistaken!

The people of India have seen time and again how one Party, led by one dynasty, has indulged in…

