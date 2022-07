लाखों रुपये सस्ते में कार खरीदने के लिए इन टिप्स को अपनाएं, शोरूम वाले भी देंगे आपकी समझदारी की दाद!

Most Useless Features In Cars Which Makes It Even More Expensive: अगर आप कोई नई कार खरीदने वाले हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखते हुए कार और उसके वेरिएंट को चुनना चाहिए. इससे आप सस्ते में कार को खरीद पाएंगे. दरअसल, कारों में ऐसे कई फीचर्स होते हैं, जिनका बहुत ही कम इस्तेमाल होता है और अगर हम इन फीचर्स वाली कार न खरीद कर सिर्फ उन फीचर्स वाली कार खरीदें, जिनकी हमें असल में जरूरत है तो ज्यादा बेहतर रहेगा. तो चलिए, आज हम आपको कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बताते हैं, जिन्हें इग्नोर करके आप कम कीमत में कार खरीद सकते हैं.

Panoramic Sunroof

आजकल तमाम कारों में Panoramic Sunroof दी जा रही है. अगर देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति कभी-कभी ही इसका इस्तेमाल करता होगा. रोज इस फीचर का इस्तेमाल नहीं होता है जबकि इसके लिए खरीदार को एक लाख रुपये से भी ज्यादा तक चुकाने पड़ते हैं.

Alloy Wheels

Alloy Wheels कारों में अच्छे तो लगते हैं लेकिन अगर कोई खरीदार चाहे तो बिनी अलॉय व्हील वाला मॉडल लेकर ड्रम वाले व्हील पर व्हील कैप का इस्तेमाल कर सकता है. यह भी देखने में काफी सही लगते हैं. इससे भी कार की कीमत कम हो जाएगी.

Paddle Shifters

कुछ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वाली कारों में पैडल शिफ्टर आते हैं. पैडल शिफ्टर के होने से कारों की कीमत बढ़ जाती है. जबकि, इस फीचर का कोई हर रोज इस्तेमाल नहीं करता होगा क्योंकि व्यक्ति आराम के लिए ऑटोमैटिक कार खरीदता है तो फिर वह हर रोज क्यों ही पैडल शिफ्टर का इस्तेमाल करेगा.

Satellite Navigation

कई कारों में सैटेलाइट नेविगेशन मिलता है लेकिन अधिकांश कारों में यह धीमा होता है. जबकि, आप Apple CarPlay और Android Auto के जरिए आसानी से नेविगेशन कर सकते हैं. इसीलिए, पैसे बचाने के लिए आप बिना सैटेलाइट नेविगेशन वाले मॉडल ले सकते हैं.

