Bajaj Pulsar 250 Eclipse Edition से जल्द उठेगा पर्दा, कंपनी ने जारी किया टीजर

Bajaj Pulsar 250 Eclipse Edition Launch Soon: बजाज ऑटो ने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी पल्सर मोटरसाइकिल के ब्लैक्ड-आउट एडिशन को टीज कर दिया है. कंपनी ने कैप्शन दिया है- "The Eclipse is here to outshine the night." इसके संकेत मिलता है कि बजाज ऑटो अपनी 250cc पल्सर सीरीज मोटरसाइकिलों का एक डार्क एडिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिसे आधिकारिक तौर पर एक्लिप्स एडिशन कहा जा सकता है.

इस घरेलू दोपहिया निर्माता ने पिछले साल अक्टूबर में पल्सर 250 सीरीज मोटरसाइकिल पेश की थी. इसमें पल्सर N250 और पल्सर F250 मोटरसाइकिल शामिल है. उन्हें तीन कलर स्कीम में पेश किया जाता है, जैसे- टेक्नो ग्रे, रेसिंग रेड और कैरिबियन ब्लू. अब, आगामी एक्लिप्स एडिशन में एक नई पेंट स्कीम मिलने की उम्मीद है.

कंपनी फिलहाल पल्सर N250 एक्लिप्स एडिशन को ही टीज कर रही है. हालांकि, यह संभावना है कि कंपनी बजाज पल्सर F250 को भी एक्लिप्स एडिशन में पेश कर सकती है. नई कलर स्कीम की शुरूआत के अलावा बाइक में किसी बदलाव की संभावना नहीं है. बाइक को पहले के ही स्पेसिफिकेशन्स के साथ पेश किया जा सकता है. नई बजाज पल्सर N250 और F250 में 249.07cc, सिंगल-सिलेंडर, फोर-स्ट्रोक, ऑयल-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन मिलने की उम्मीद है.

यह इंजन 24.1 bhp की पावर और 21.5 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है. बाइक में असिस्ट और स्लिपर क्लच भी मिलता है. कीमत की बात करें तो बजाज पल्सर एन 250 की कीमत वर्तमान में 1.44 लाख रुपये है, जबकि पल्सर एफ 250 की कीमत 1.45 लाख रुपये, एक्स-शोरूम है. लॉन्च के छह महीने के भीतर इनकी 10,000 से ज्यादा यूनिट बिक चुकी हैं.

