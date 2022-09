Car Modification: Bolero की छत को कर दिया ऐसा मोडिफाई, आनंद महिंद्रा भी बोल उठे- तुम तो डिजाइनर होते!

Mahindra bolero roof modified: भारत में कार मोडिफिकेशन (Car Modification) का एक अलग ही क्रेज है. कुछ लोग शौकिया अंदाज में अपनी गाड़ी को मॉडिफाई कराते हैं, तो कुछ उसमें कुछ जरूरी बदलाव करने के लिए. हालांकि अक्सर ऐसे मामले भी सामने आते रहते हैं जब गाड़ी को मॉडिफाई करके उसका गैरकानूनी रूप से इस्तेमाल किया जा रहा हो. हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें महिंद्रा बोलेरो को मॉडिफाई करके उसका इस्तेमाल शराब तस्करी के लिए किया जा रहा था. यह मोडिफिकेशन इतना कमाल का था कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी बोल उठे कि तुम तो डिजाइन इंजीनियर होते.

दरअसल, यह मामला बिहार का था, जहां पुलिस ने चार तस्करों को महिंद्रा बोलेरो में अवैध शराब की तस्करी के चलते गिरफ्तार किया. हालांकि इस मामले में सबसे खास बात शराब की बोतलों को छिपाने का तरीका था. तस्करों ने अपनी महिंद्रा बोलेरो की छत में इन बोतलों को छिपाया हुआ था. उन्होंने बोलेरो की छत को इस तरह मोडिफाई किया था कि इसमें 900 से 1000 शराब की बोतलें आ जाएं. यह दिखने में एक आम गाड़ी की रूफ जैसा ही लग रहा था.

पुलिस ने बताया कि उन्होंने काफी दिनों की कोशिश के बाद इन तस्करों को पकड़ा है. इसके लिए पुलिस को टिप मिली थी. हालांकि गाड़ी पकड़ने के बाद भी वह थोड़ी देर तक समझ नहीं पाए कि शराब को छिपाया किस जगह है. पुलिस के मुताबिक, बोलेरो की छत में 20 कार्टन में 960 छोटी बोतलें छिपाई हुई थी. इस खबर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ.

Unfortunate that these chaps went down the wrong moral path. Otherwise they could possibly have been creative automotive design engineers!! https://t.co/cwJW3FUpqH

— anand mahindra (@anandmahindra) September 1, 2022