Maruti से Mahindra तक, 16 से ज्यादा कारें हो रहीं बंद, बस 31 मार्च तक खरीदने का मौका!

Cars Going to Be Discontinue: 1 अप्रैल, 2023 से भारत में कई कारों को बंद कर दिया जाएगा और अन्य कारों की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है. कंपनियां अपने स्टॉक को खत्म करने के लिए उन मॉडलों पर भारी छूट दे रही हैं जो बंद होने जा रही हैं या जिनकी बिक्री कम है.