Auto Budget 2023: कार, बाइक, स्कूटर होंगे सस्ते! Nirmala Sitharaman का दिल खुश करने वाला ऐलान

Vehicles Will Become Cheaper: बीते कुछ समय के दौरान कई अलग-अलग कारणों से वाहनों की कीमतों में इजाफा हुआ है. इसी साल की शुरुआत में लगभग-लगभग सभी वाहन निर्माता कंपनियों ने अपने वाहनों की कीमतों को बढ़ाने का ऐलान भी किया है. इससे पहले बीते साल भी कई बार कंपनियां अपने वाहनों की कीमतों को बढ़ा चुकी हैं. लेकिन, अब वाहनों की कीमत घटने की उम्मीद है. दरअसल, बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑटोमोबाइल गुड्स (सामानों) पर बुनियादी सीमा शुल्क दरों को कम करने का ऐलान किया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाषण में कहा, "मैं कपड़ा और कृषि के अलावा अन्य सामानों पर बुनियादी सीमा शुल्क दरों की संख्या को 21 से घटाकर 13 करने का प्रस्ताव करती हूं. इसके परिणामस्वरूप- खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सहित कुछ चीजों पर बुनियादी सीमा शुल्क, उपकर और सरचार्ज में मामूली बदलाव होगा."

I propose to reduce the number of basic custom duty rates on goods other than textiles and agriculture, from 21 to 13. As a result, there are minor changes in the basic custom duties, cesses & surcharges on some items including toys, bicycles, automobiles: FM Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/K5RFjacWlJ

