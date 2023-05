आधी बांह की शर्ट या टी-शर्ट पहनकर बाइक चलाई तो भी कटेगा Challan? बाहर बाद में जाना, पहले जान लो नियम

No Challan For Riding Bike In Half Shirt: गर्मियों का मौसम का चुका है. ऐसे में ज्यादातर लोग आधी आस्तीन (आधी बांह) की शर्ट या टी-शर्ट पहनना पसंद करते हैं. और, हम सभी जानते हैं कि भारत में ज्यादातर लोग व्यक्तिगत वाहन के रूप में मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर का इस्तेमाल करते हैं. भारत दुनिया के सबसे बड़े दोपहिया बाजारों में से एक है. ऐसे में अगर आपसे कोई कहे कि आधी बांह की शर्ट या टी-शर्ट पहनकर बाइक चलाने वाले लोगों का चालान कटता है तो क्या आपको यकीन होगा? असल में इस बात पर आपको यकीन करना भी नहीं चाहिए क्योंकि यह सच नहीं है. दरअसल, सोशल मीडिया पर बहुत बार गलत जानकारियां फैलने लगती है, यह भी उन्हीं में से एक है.