Car AC Tips: गर्मियों में इस ट्रिक से चलाएं कार AC, माइलेज नहीं होगा कम, केबिन रहेगा चिल्ड

How to use car ac efficiently: गर्मी के मौसम में आप बिना AC का इस्तेमाल किए कार में सफर कर ही नहीं पाएंगे. हालांकि AC के इस्तेमाल का सीधा असर कार के माइलेज पर होता है. लेकिन अगर आप गर्मियों में कार के एसी का सही तरीके से उपयोग करेंगे, तो आपकी कार का माइलेज प्रभावित नहीं होगा. नीचे दिए गए कुछ टिप्स कार के एसी को सही तरीके से चलाने में मदद करेंगे: