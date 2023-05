Car Buying Guide: सैलरी के हिसाब से लेनी चाहिए कौन-सी कार, यहां समझ लीजिए गणित

Budget for Car as per Salary: किसी भी व्यक्ति के लिए कार खरीदना उसके लिए बड़ा खर्च हो सकता है. इसलिए उन्हें अपने बजट को समझने और उसके अनुसार खरीदारी करने की सलाह दी जाती है. नई कार के लिए बजट तय करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप बजट से ऊपर की कार खरीद लेंगे, तो आपको पछताना पड़ सकता है. आमतौर पर, आपको कार खरीदने के लिए अपनी आय का 20-30% खर्च करना चाहिए. बड़ी संख्या में लोग सैलरी पर निर्भर करते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि सैलरी के हिसाब से आपको किस बजट की कार लेनी चाहिए, ताकि आगे चलकर आपको परेशानी न हो.

1. सालाना इनकम के आधे से ज्यादा ना खर्च करें

नई कार खरीदने के लिए सालाना इनकम के आधे से ज्यादा राशि का खर्च नहीं करनी चाहिए. बजट के आधार पर कार खरीदने से आप अपने आर्थिक स्थिति को सुरक्षित रख सकते हैं. उदाहरण के लिए, यदि आपकी सालाना आय 20 लाख रुपए है तो आप 10 लाख रुपए तक की कार खरीद सकते हैं. इसी तरह, यदि आपकी सालाना आय 30 लाख रुपए है तो आप 15 लाख रुपए तक की कार खरीद सकते हैं. इस नियम के अनुसार, यदि आपकी सालाना आय 15 लाख रुपए है तो आप 7.5 लाख रुपए तक की कार खरीद सकते हैं. ध्यान रखें कि बजट कार की ऑन-रोड कीमत का होना चाहिए क्योंकि आपको उसकी ऑन-रोड कीमत ही चुकानी होगी. 2- 20/4/10 का ध्यान रखें

यदि आप कार खरीदते समय लोन लेते हैं, तो 20/4/10 फार्मूला को याद रखना बेहद जरूरी है. इस फार्मूले का पालन करते हुए आप बेहतर कार लोन निर्णय ले सकते हैं. फार्मूले के अनुसार, आपको लोन की राशि का कम से कम 20% डाउनपेमेंट देना चाहिए. इससे आपके ऊपर लोन का भार कम होगा. इसके बाद, लोन को चार साल से ज्यादा नहीं रखना चाहिए और इसकी ईएमआई आपके मासिक वेतन के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए. यह फार्मूला कार लोन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसका पालन करने से आप अपनी आर्थिक सुरक्षा को बनाए रख सकते हैं.