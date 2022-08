ये 3 गलतियां कार मालिकों पर पड़ेंगी बहुत भारी, जेल जाने की भी आ सकती है नौबत

Car Owners Must Avoid These Three Mistakes: अगर आपके पास कोई कार है तो कार ओनर की जिम्मेदारियों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए. दरअसल, कार ओनर के तौर पर आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आपकी जरा सी गलती आप पर बहुत भारी पड़ सकती है. आपकी जरा सी गलती से आपको आर्थिक नुकसान तो हो ही सकता है, साथ ही साथ आप को जेल जाने तक की भी नौबत आ सकती है. इसीलिए, आज हम आपको तीन ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं, जिन से सभी कार ओनर्स को बचना चाहिए. चलिए, आपको इनके बारे में एक-एक करके बताते हैं.

किसी अन्य को कार न दें

अपने अलावा किसी और व्यक्ति को कार न दें. घर-परिवार के सदस्यों की बात अलग है लेकिन बाहर के लोगों को कार देने से बचें. ऐसे क्यों कहा जाता है, इसे एक उदाहरण से समझिए. मान लीजिए आपकी कार कोई अन्य व्यक्ति लेकर जाता है और कोई अपराध कर देता है. ऐसे में पुलिस सबसे पहले आपको पकड़ेगी क्योंकि कार ओनर आप हैं. कार के कानूनी तौर पर मालिक आप है. इसलिए, ऐसी स्थिति में आप कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं.

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन न करें

ट्रैफिक नियमों का हमेशा पालन करें. नियमों का पालन करने से दो बातें होती हैं, एक- आपका चालान नहीं करता है और दूसरी- यातायात नियमों का पालन करते हुए सफर करने से सुरक्षित यातायात का माहौल बनता है, जिससे बाकी लोग भी सड़क पर आसानी से सफर कर पाते हैं. कई यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जेल भेजे जाने का भी प्रावधान है.

कार को मेंटेन रखें

कार के मेंटेनेंस को हल्के में ना लें. कार को हमेशा मेंटेन रखें क्योंकि कार जितनी ज्यादा मेंटेन रहेगी, उतनी ही ज्यादा आपका साथ देगी. अगर आप मेंटेनेंस में कमी रखते हैं, तो कार आपको कभी भी धोखा दे सकती है. कार की सर्विस हमेशा टाइम पर कराएं. इससे कार की उम्र बढ़ती है और आपको अच्छा ड्राइविंग अनुभव मिलता है.

ये खबर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर