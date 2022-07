Challan: बिना सोचे-समझे कार का ये बटन दबाया तो कटेगा हजारों का चालान! भूलकर भी न करें गलती

Challan For Honking In No Horn Place: एक बात सभी को स्पष्ट तरीके से समझ लेनी चाहिए कि अगर मोटर वाहन के साथ सड़क पर जाना है तो हमेशा यातायात नियमों का पालन करना चाहिए. कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के यातायात नियम का किसी भी तरह से उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो वह कार्रवाई के योग्य है और अथॉरिटीज द्वारा उस व्यक्ति का चालान काटा जा सकता है. कई मामलों में उसे जेल भी हो सकती है. लेकिन, क्या आप यह सोच सकते हैं कि आपके हॉर्न बजाने से भी आपका चालान कर सकता है?

'नो हॉर्न जोन' में हॉर्न न बजाएं

जी हां, ऐसा हो सकता है. इसीलिए अपनी कार के या बाइक के होर्न वाले बटन को बहुत सावधानी के साथ तभी दबाएं जब जरूरत हो. बिना सोचे समझे हॉर्न न बजाएं. दरअसल, शहरों में तमाम ऐसी जगहें होती हैं, जहां हॉर्न बजाने पर मनाही होती है. इन्हें अंग्रेजी में 'नो हॉर्न प्लेस' कहा जाता है. जब भी आप कहीं 'नो हॉर्न प्लेस' का साइन देखें, तो सावधान हो जाएं और ऐसी जगहों पर हॉर्न न बजाएं. अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपका चालान काटा जा सकता है. यह चालान हजारों रुपये तक का हो सकता है.

ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए नियम!

अलग-अलग शहरों या अलग-अलग राज्यों में जुर्माने की राशि अलग-अलग हो सकती है. इस तरह के चालान के नियम ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए बनाए गए हैं. आमतौर पर जहां भी 'नो हॉर्न प्लेस' होता है, वहां 'नो हॉर्न' का साइन बोर्ड लगा दिया जाता है, जिससे यातायात कर रहे लोगों को इस बात की जानकारी मिल सके कि उन्हें यहां हॉर्न नहीं बजाना है.

