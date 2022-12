Maruti-Tata की 'हवा खराब' करने आ रही सस्ती CNG कार, महंगी SUV जैसा है लुक

Citroen C3 CNG Launch: भारत में सीएनजी गाड़ियों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए अधिकतर कार कंपनियां इस सेगमेंट पर फोकस कर रही हैं. फ्रांस की कार कंपनी Citroen (सिट्रॉएन) भी एक सस्ती सीएनजी कार ला सकती है. कंपनी ने इसी साल भारत में अपनी सबसे सस्ती कार Citroen C3 लॉन्च की थी. यह कंपनी की कॉम्पैक्ट हैचबैक कार है, जो एसयूवी जैसे लुक में आती है. अब खबरें हैं कि इसी कार का सीएनजी वर्जन भी लाया जा सकता है. हाल ही में Citroen C3 CNG को भारत में टेस्टिंग के दौरान भी देखा गया है.

टेस्टिंग व्हीकल में टेस्टिंग किट को फिट किया हुआ था, जो संभवत: सीएनजी उत्सर्जन परीक्षण किट थी. यह साइड प्रोफाइल और डिज़ाइन के मामले में पेट्रोल इंजन वाली सी3 जैसी नजर आ रही थी. इंजन की बात करें तो C3 को दो इंजन ऑप्शन के साथ लाया गया है. इसमें एक 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड 83 PS पेट्रोल इंजन और दूसरा 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड 110 PS पेट्रोल इंजन है.

उम्मीद की जाती है कि की सी3 CNG में 1.2-लीटर, नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा. फिलहाल यह इंजन 80.8 बीएचपी की पावर और 115एनएम का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है. हालांकि, सीएनजी मोड में पावर और टॉर्क के आंकड़े कम हो सकते हैं.

Citroen C3 CNG Spotted Testing in India.

Launch Expected in February 2023.

Expected Starting Price is 5 Lakh#Citroen #CNG pic.twitter.com/KeMEmpxsT2

