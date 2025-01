'हमने उस पर मिसाइल छोड़ दी थी', UFO के सवाल पर बोले पूर्व एयर मार्शल, करगिल की सुनाई कहानी

Air Marshal Dileep Kumar Patnaik 2021 में अतिथि विशिष्ट सेवा पदक (AVSM) से सम्मानित किए जाने वाले एयर वाइस मार्शन (अब एयर मार्शल) दिलीप कुमार पटनायक ने हाल ही में कार्गिल जंग और UFO को लेकर कई हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं. न्यूज एजेंसी ANI के साथ पोडकास्ट के दौरान दिलीप कुमार पटनायक ने सवाल किया कि क्या भारत ने UFO पर मिसाइल फायर की थी? इस दौरान उनसे कार्गिल जंग और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में भी कई सवाल पूछे गए.

दिलीप कुमार पटनायक से सवाल किया गया कि क्या यूएफओ होते हैं या वे सिर्फ भ्रम हैं? न्यू जर्सी और कैलिफोर्निया में देखे जाने के पीछे सच्चाई क्या है? क्या अमेरिका कुछ छिपा रहा है? और भारत में यूएफओ संस्कृति क्यों नहीं है? क्या भारतीय वायु सेना ने कभी यूएफओ का सामना किया है? इसके जवाब में वो कहते हैं कि यह इल्यूजन होता है जो सच के बहुत करीब दिखता है. उन्होंने कहा कि हमने भुज में इसका एक्सपीरियंस किया है.

EP-250 with Air Marshal Dilip Kumar Patnaik (Retd) premieres today at 5 PM IST

"We actually fired a missile at it..." Former top Air Force officer discloses engagements with Unidentified Aerial Phenomenon over Indian soil.

More on the Kargil War and China's 6th-gen fighter… pic.twitter.com/ecjKZsuoCu

— ANI (@ANI) January 5, 2025