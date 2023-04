Car Mileage: क्या AC बंद करके शीशे खोलने पर कार ज्यादा माइलेज देती है? ज्यादातर लोगों को नहीं पता सच

Car Mileage With AC Off & Windows Down: आपने देखा होगा कि कई लोग AC बंद करके गाड़ी चलाते हैं, उनको लगता है कि इससे पेट्रोल या डीजल (जो भी फ्यूल वह इस्तेमाल करते हैं) कम खर्च होगा. लेकिन, जब वह गर्मियों में शाम या सुबह के समय AC बंद करके कार चलाते हैं, तो केबिन को ठंडा करने के लिए कार के शीशे खोल लेते हैं, उन्हें लगता है कि इससे उनका फ्यूल बच रहा है लेकिन क्या यह सच है. चलिए, इसी के बारे में बात करते हैं.