Used Cars: ₹70 हजार में WagonR और ₹95 हजार में SX4 जैसी कार, 1 लाख से कम में ये हैं बेस्ट ऑप्शन

Used Cars under 1 lakh: पुरानी गाड़ी (Used Cars) लेने के अपने फायदे और नुकसान हैं. सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आप कम बजट में भी एक बड़ी कार का मजा ले सकते हैं. हालांकि नुकसान से बचने के लिए जरूरी है कि आप विश्वसनीय व्यक्ति या प्लेटफॉर्म के जरिए ही कार को खरीदें. आज हम आपको एक लाख रुपये से कम की मिल रही कुछ पुरानी कारों के बारे में बता रहे हैं. इन्हें हमने मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू की वेबसाइट पर 4 अगस्त 2022 को देखा है. इन सभी गाड़ियों की लोकेशन नई दिल्ली है.

Maruti Sx4 VXI

2008 मॉडल वाली इस कार के लिए मात्र 95 हजार रुपये की डिमांड की गई है. कार कुल 1,16,274 KM चली है. यह पेट्रोल इंजन के साथ आती है. कार ग्रे कलर और मैनुअल ट्रांसमिशन वाली है.

Maruti Wagon R LXI

2009 मॉडल वाली इस कार के लिए मात्र 85 हजार रुपये की डिमांड की गई है. कार कुल 72015 KM चली है. यह पेट्रोल इंजन के साथ आती है. कार ब्लू कलर और मैनुअल ट्रांसमिशन वाली है.

Maruti Alto LXI

इस मारुति ऑल्टो LXI का रिजस्ट्रेशन साल 2008 में किया गया है. पेट्रोल इंजन वाली यह ऑल्टो अब तक कुल 65,765 किमी. चल चुकी है. यह कार सिल्वर कलर में उपलब्ध है. कार के लिए 85 हजार रुपये की डिमांड की गई है.

