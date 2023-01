Honda Activa के ग्राहक छीनने आ गया Hero Xoom, कीमत में 10 हजार सस्ता, धांसू हैं फीचर्स

Hero Xoom Scooter Launch: हीरो मोटोकॉर्प (Hero Motocorp) ने भारतीय बाजार में एक नया स्कूटर लॉन्च कर दिया है. इस स्कूटर को हीरो जूम (Hero Xoom) नाम दिया गया है. इस 110cc स्कूटर के जरिए हीरो की प्लानिंग टीवीएस जूपिटर (TVS Jupiter) और होंडा एक्टिवा स्मार्ट (Honda Activa Smart) जैसे स्कूटर को टक्कर देने की है. इसे तीन वेरिएंट में लाया गया है. कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 68,599 रुपए रखी है और टॉप वेरिएंट की कीमत 76,699 रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. इस तरह यह होंडा एक्टिवा स्मार्ट से करीब 10 हजार सस्ता है.

डिजाइन और फीचर्स

Honda Xoom को शार्प और मॉडर्न डिज़ाइन दिया गया है. यह ऑल-एलईडी हेडलैम्प और एक्स-शेप वाले LED DRL के साथ आता है. इसके अलावा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं. ब्लूटूथ के जरिए डिजिटल डिस्प्ले को स्मार्टफोन से जोड़ा जा सकता है, और यह बहुत सारी जानकारी दिखाता है.

Hero MotoCorp Launched Xoom Scooter at Rs 68,599

as a rival to the popular Honda Activa 6G and TVS Jupiter 110 scooters.

Here is Design and Features #HeroXoom @HeroMotoCorp pic.twitter.com/C9jj0tK3KL

— Vishal Ahlawat (@vishalahlawat92) January 30, 2023