E-Challan: कार/बाइक चलाने वाले सावधान! कहीं कट तो नहीं गया आपका चालान, ऐसे करें ऑनलाइन चेक

Online Challan Check: गाड़ी या बाइक चलाते समय सिर्फ डीएल और RC होने से काम नहीं चलेगा. हमें कई दूसरे ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ता है. कई बार हम जाने अनजाने में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर बैठते हैं और हमारा चालान कट जाता है. कई बार तो हमें पता भी नहीं होता कि हमारा चालान कट गया है. अगर आप भी बाइक या गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर होगा कि एक बार चेक कर लें कि आपको कोई चालान तो नहीं. इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है. यह काम घर बैठे ऑनलाइन ही हो जाएगा. जानते हैं इसका तरीका

दरअसल, इन दिनों ट्रैफिक पुलिस सिर्फ एक फोटो खींचकर चालान कर देती है. इसके अलावा, जगह-जगह लगे स्पीड कैमरे भी आपको बिना पता लगे चालान कर देते हैं. इसलिए कई बार हमें चालान कटने का पता भी नहीं लगता. हालांकि आप परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट echallan.parivahan.gov.in के जरिए इसका पता लगा सकते हैं. यहां हम आपको अपने E-Challan स्टेटस का पता लगाने का तरीका बता रहे हैं.

ई-चालान ऑनलाइन कैसे देखें (how to check challan online)

स्टेप 1: सबसे पहले आधिकारिक सरकारी वेबसाइट (https://echallan.parivahan.gov.in/) पर जाएं.

स्टेप 2: 'Check Online Service' ऑप्शन पर जाएं और नीचे दिए गए Check Challan Status पर क्लिक करें.

स्टेप 3: आपको एक नए पेज पर भेज दिया जाएगा, जहां आपको चालान संख्या, वाहन संख्या (चेसिस/इंजन संख्या के साथ) या अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर में से कोई एक चीज दर्ज करनी होगी.

स्टेप 4: आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद, 'Get details' ऑप्शन पर क्लिक करें और सही कैप्चा दर्ज करें.

स्टेप 5: यहां आपको कोई भी पेंडिंग चालान स्टेटस दिख जाएगा. अगर कोई चालान नहीं होगा तो Challan Not Found लिखा होगा.

