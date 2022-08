कार ब्रेक फेल हो जाए तो क्या करें? अच्छे-अच्छों को नहीं पता जवाब, ऐसे बचेगी आपकी जान

How to stop a vehicle if brakes fail: क्या हो अगर आप 80 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हों और जब ब्रेक लगाने की कोशिश करें तो वह काम ही ना करें. ऐसी स्थिति किसी के साथ कभी भी हो सकती है. बेहद कम कार चालक होंगे जिन्हें पता होगा कि कार ब्रेक फेल होने पर क्या करना चाहिए. अधिकतर लोग घबरा जाएंगे और कोई बड़ा नुकसान कर बैठेंगे. इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि चलती कार का अगर ब्रेक फेल हो जाए तो किन स्टेप्स के जरिए आप अपनी जान बचा सकते हैं.

1. सबसे पहले तो, आपने घबराना नहीं है

ब्रेक फेल होने के बारे में पता लगते ही लोग घबरा जाते हैं. आपको इससे बचना है. घबराने से स्थिति और बेकाबू हो जाती है. इसलिए बेहतर होगा कि आप शांत रहें और नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें.

2. पार्किंग लाइट्स ऑन कर लें.

पार्किंग लाइट्स (Hazards) को आपात स्थिति के लिए ही दिया जाता है. गाड़ी की पार्किंग लाइट्स ऑन होने से पीछे आ रहे वाहन को पता लग जाता है कि आपके वाहन में कोई समस्या हो सकती है.

3. गियर से बनेगी बात

ब्रेक काम न करें तो अपने गियर को बदलें. गाड़ी को बड़े से छोटे गियर में ले जाने पर इसकी स्पीड कम हो जाती है. यही काम आपको ऑटोमैटिक कार में भी करना है. अधिकतर ऑटोमैटिक कारों में मैनुअल सेटिंग्स भी दी होती हैं. ध्यान रहे कि आपको एक-एक करके गियर कम करने हैं. यानी अगर कार 5th गियर में है तो पहले 4th में ले जाएं. सीधा 1st या 2nd में ले जाने से इंजन को नुकसान हो सकता है.

4. कार को साइड में चलाएं

ब्रेक फेल होने पर कार को सड़क के बीच में न रखें इसे तुरंत साइड कर लें. बीच में चलाने से आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं और किसी दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं.

5. इमरजेंसी हैंडब्रेक का इस्तेमाल करें

ऐसी स्थिति में आपको हैंडब्रेक का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि यह धीरे-धीरे करना है. तेज रफ्तार कार पर तेजी से हैंडब्रेक लगाने से कार फिसल सकती है और आपको चोट लग सकती है.

