SpaDeX: ओह नो! ISRO को फिर टालना पड़ा स्पेस में डॉकिंग का ऐतिहासिक प्रयोग, सेफ हैं दोनों सैटेलाइट

ISRO SpaDeX Mission Docking Experiment: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट (SpaDeX) में एक तकनीकी दिक्कत पेश आई है. इस वजह से, एजेंसी ने गुरुवार को होने वाले सैटेलाइट डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को फिर से टाल दिया है. ISRO ने X (पहले Twitter) पर एक अपडेट में कहा कि दोनों सैटेलाइट्स के बीच 225 मीटर की दूरी करने के लिए एक सटीक पैंतरा लगाते समय, गैर-दृश्यता अवधि (non-visibility period) के बाद यह पाया गया कि सैटेलाइट्स के बीच का बहाव (drift) उम्मीद से कहीं ज्यादा हो गया. इसके बाद डॉकिंग को टालने का फैसला किया गया. इसरो ने कहा कि दोनों सैटेलाइट्स सुरक्षित हैं.

राहत की बात यह है कि दोनों सैटेलाइट्स पूरी तरह सुरक्षित हैं और मिशन टीम स्थिति की निगरानी कर रही है. ISRO ने कहा कि आगे का अपडेट जल्द दिया जाएगा. 'स्पेडेक्स' मिशन ISRO का एक ऐतिहासिक अंतरिक्ष अभियान है. इसके जरिए भारत सैटेलाइट्स के बीच सटीक डॉकिंग और जटिल अंतरिक्ष पैंतरों की क्षमता हासिल करना चाहता है. इस मिशन का मकसद भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों में उपयोग होने वाली नई तकनीकों को विकसित और परखना है.

While making a maneuver to reach 225 m between satellites the drift was found to be more than expected, post non-visibility period.

The planned docking for tomorrow is postponed. Satellites are safe.

Stay tuned for updates.#ISRO #SPADEX

— ISRO (@isro) January 8, 2025