Car Brake Fail: चलती कार में ब्रेक हो जाएं फेल तो क्या करें? हमेशा काम आएंगे ये इमरजेंसी टिप्स

How to stop a vehicle if brakes fail: कार चलाते समय वाहन के किस पार्ट में कब खराबी आ जाए कोई नहीं जानता. लेकिन सबसे बुरी स्थिति तो वह होती जब चलती कार के ब्रेक फेल हो जाए. ऐसे स्थिति में कोई भी घबरा सकता है. यह सिचुएशन किसी के भी साथ हो सकती है. हालांकि बहुत कम ही लोगों को जानकारी होती है कि कार के ब्रेक फेल होने पर उन्हें क्या करना चाहिए. आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर कभी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाएं तो किन इमरजेंसी टिप्स का इस्तेमाल करके आप कार को रोक सकते हैं और बिना दुर्घटना किए सुरक्षित बच सकते हैं.

1. कार को ऐसे करें कंट्रोल

अगर कार के ब्रेक फेल हो गए हैं, तो सबसे पहले घबराएं नहीं. ऐसे में आपको धीरे-धीरे अपनी कार के गियर और रफ्तार को कम करना है. अगर आपकी गाड़ी टॉप गियर में चल रही है, तो उसे लोअर गियर में लेकर आएं. आपको पांचवें से सीधा पहले गियर में नहीं आना है. इससे दुर्घटना हो सकती है. साथ ही बार-बार ब्रेक भी दबाते रहें. कई बार ऐसा करने से ब्रेक्स को सही प्रेशर मिलता है और ब्रेक फिर से काम करने लगते हैं.

2. इमरजेंसी लाइट और हॉर्न

खतरे की स्थिति में आपको तुरंत गाड़ी की हैजार्ड लाइट्स जला लेनी चाहिए. इससे पीछे आ रही कार को अंदेशा हो जाएगा. दूसरे वाहनों को आप हॉर्न, इंडीकेटर और हेडलैंप्स-डिपर से इशारा कर सकते हैं.

3. न लगाएं रिवर्स गियर

कार को भूलकर भी रिवर्स गियर में न लाएं. इससे एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है. साथ ही एक्सलेटर का यूज न करें, सिर्फ क्लच का इस्तेमाल करें. ऐसी स्थिति में आप एयरकंडीशन को भी ऑन कर लें, जिससे इंजन पर दबाव बढ़ता है और स्पीड थोड़ी कम हो जाती है.

4. हैंडब्रेक से रुकेगी कार

कार जब धीरे-धीरे पहले या दूसरे गियर में आ जाए और स्पीड 40 किमी प्रति घंटा के आसपास हो तो आप सीधे हैंडब्रेक खींच कर गाड़ी रोक सकते हैं. हालांकि ध्यान रहे कि इस दौरान पीछे कोई कार न आ रही हो. अगर गाड़ी ज्यादा स्पीड पर हो, तब हैंडब्रेक लगाएंगे तो वाहन पलट सकता है.

5. अगर आसपास रेत या मिट्टी हो, तो गाड़ी को कंट्रोल में रखते हुए रेत या बजरी पर चढ़ा दें. इससे कार की स्पीड काफी कम हो जाएगी.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर