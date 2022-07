DL में चेंज करना है एड्रेस? बिना टेंशन घर बैठे ऑनलाइन हो जाएगा काम; जानें पूरा प्रोसेस

Transport Department mparivahan: पुराने सिस्टम में पहले ड्राइविंग लाइसेंस (DL) में घर का पता बदलवाना काफी मुश्किलों से भरा और जटिल काम हुआ करता था. लेकिन आज आप इस काम को घर बैठे बड़े आराम से और बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं. आपको बता दें कि परिवहन विभाग (Transport Department) ने एमपरिवहन (mparivahan) नामक एक ऐप पेश किया है, जिसके जरिए आप ड्राइविंग लाइसेंस (DL) पर अपना पता अपडेट कर सकते हैं. यहां बताया गया है कि आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस पर एड्रेस कैसे बदल सकते हैं. आप लॉगइन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल कर ड्राइविंग लाइसेंस पर एड्रेस अपडेट करने के लिए हमारे द्वारा बताए गए इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.

ड्राइविंग लाइसेंस पर एड्रेस ऑनलाइन कैसे बदलें?

इस काम के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://parivahan.gov/ पर जाना होगा. फिर 'ऑनलाइन सर्विसेज' के तहत ड्रॉप-डाउन मेनू में जाएं और 'ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सर्विसेज' पर क्लिक करें. इसके बाद आप फौरन ड्रॉप-डाउन मेनू से स्टेट को चुनें और फिर 'एप्लाइड फॉर चेंज ऑफ एड्रेस' पर टैप करें. आगे Continue पर टैप रखें और फिर 'ड्राइविंग लाइसेंस नंबर' और अपनी 'जन्म तिथि' को दर्ज करें. इसके बाद आप Get DL Details पर टैप करें और चेक करें कि आपके द्वारा भरी गई डिटेल सही है या नहीं. इसके बाद RTO को सेलेक्ट करें और फिर Proceed पर क्लिक करें.

यूं मिनटों में बदल जाएगा पता

अगले चरण में आप Change of address on DL के बराबर में दिए गए बॉक्स पर टिक करें. फिर Permanent, Present या Both में से किसी एक को सेलेक्ट करें और फिर Confirm करें. और आखिरी स्टेप में आप डिटेल्स सबमिट करें और फिर प्रोसेसिंग फीस का पेमेंट कर दें. बस आपका काम हो जाएगा. अगर आप भी टू व्हीलर या 4 व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस होगा. जिसमें आपका नाम, जन्म तिथि और एड्रेस जैसी डिटेल्स मौजूद होती हैं. अगर आपने किसी भी वजह से अपना एड्रेस चेंज किया है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप ड्राइविंग लाइसेंस में ये बदलाव हमारे बताए गए तरीके से बड़ी आसानी से कर सकेंगे.

