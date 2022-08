Nitin Gadkari Unveils EiV 22: सड़कों पर गर्दा उड़ाने आई E-AC डबल डेकर Bus, देखते ही लोग बोले- 'डिजाइन तेरा मस्ताना...'

Nitin Gadkari launched Electric AC Double Bus: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने गुरुवार को मुंबई (Mumbai) में भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस (India's 1st AC Double Decker Bus) का उद्घाटन कर दिया है. देश में जीरो कॉर्बन इमीशन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस खास बस का उद्घाटन हुआ. इस मौके पर अपने ट्विटर हैंडल पर गडकरी ने कहा, 'सतत क्रांति की शुरूआत! आज मुंबई में अशोक लीलैंड की इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस को लॉन्च करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है.'

ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा

केंद्रीय परिवहन मंत्री ने यह भी कहा कि उनके विभाग की इस सकारात्मक पहल से देश के परमानेंट ट्रांसपोर्ट सेक्टर को तेजी से बढ़ावा मिलेगा. वहीं गडकरी ने यह भी कहा कि सरकार का विजन और नीतियां इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी (EV) अपनाने की दिशा में काफी हद तक सहायक हैं क्योंकि हरित समाधान के लिए पूरे देशभर में उपभोक्ताओं की भारी मांग बढ़ रही है.

Ushering Sustainable Revolution!

It gives me immense pleasure to launch the Ashok Leyland's Electric Double Decker Bus in Mumbai today. pic.twitter.com/lTP4Jhosb0

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) August 18, 2022