Kia EV9: किसी फ्लैट से कम नहीं! Auto Expo में सबसे बड़ी Electric Car, 20 मिनट में होती है चार्ज

Kia EV9 in Auto Expo 2023: ऑटो एक्सपो 2023 में किआ मोटर्स ने अपनी Kia EV9 इलेक्ट्रिक कार को पेश किया है. कंपनी का दावा है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार है. यह एक 3 रॉ एमपीवी है, जो काफी हद तक रेंज रोवर की याद दिलाती है. ग्लोबल मार्केट में किआ EV9 का प्रोडक्शन 2023 के आखिरी तक शुरू होने की उम्मीद है. यह कार इतनी बड़ी है कि आपको किसी घर जैसी लग सकती है.

ऐसा है लुक

किआ EV9 को एक टैंक जैसा डिजाइन दिया गया है. इसमें आगे की तरफ 'टाइगर नोज' ग्रिल, ब्लैंक्ड-आउट पैनल है, एलईडी लाइट मॉड्यूल और Z- आकार के हेडलैंप दिए गए हैं. इसके ए, बी और सी पिलर्स को ब्लैक कलर में रखा गया है, जिससे सभी विंडो ग्लास एक साथ देखने पर एक बड़ा ग्लासहाउस नजर आता है. हालांकि, कुछ डिजाइन फीचर्स जैसे रियर-हिंज वाले दरवाजे, बी-पिलर की कमी, हेडलैंप क्लस्टर और फ्लेयर्ड व्हील आर्च प्रोडक्शन मॉडल में नहीं आएंगे.

