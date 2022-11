Kia से हुई बड़ी गलती? नया Logo देख कन्फ्यूज हो रहे लोग, Google पर गलत नाम कर रहे सर्च

Kia New Logo: किआ मोटर्स (Kia Motors) ने करीब 5 साल पहले भारतीय बाजार में एंट्री की थी. कंपनी ने सेल्टोस के रूप में अपनी पहली गाड़ी लॉन्च की और यह एक सफल प्रोडक्ट साबित हुई. किआ लगातार भारत में अपने प्रोडक्ट लाइनअप को अपग्रेड कर रही है. इसी क्रम में कंपनी ने पिछले साल ब्रांड का नया लोगो भी जारी किया था. हालांकि इस लोगो को देखकर बड़ी संख्या में ग्राहक कन्फ्यूज हो रहे हैं.

दरअसल, किआ के नए लोगो को देखकर कई बार ऐसा लगता है कि यह KN लिखा हुआ है. इस चक्कर में लोग इसे पहचान नहीं पा रहे. बड़ी संख्या में लोग गूगल पर KN Car सर्च कर रहे हैं. एक ट्विटर यूजर ने इससे जुड़े कुछ आंकड़े भी जारी किए हैं. Google Trends के एक स्क्रीनशॉट से पता लगता है कि हर महीने करीब 30 हजार लोग गूगल पर KN Car कीवर्ड को सर्च कर रहे है.

the new kia logo is so unreadable that at least 30k people a month search for the "KN car" ever since its debut pic.twitter.com/jRj25JoAPp

— Ashwinn (@Shwinnabego) November 17, 2022