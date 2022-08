Maruti Brezza और Hyundai Venue से इन मामलों में आगे है Kia Sonet, इतना सस्ता है बेस वेरिएंट

Brezza, Venue & Sonet: देश में एसयूवी खरीदारों की संख्या बढ़ रही है, लोगों को बीच सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी की डिमांड बढ़ रही है. इस सेगमेंट में Maruti Brezza, Hyundai Venue और Kia Sonet जैसी कारें हैं. लोगों के बीच मारुति और हुंडई काफी दिनों से हैं ऐसे में अगर कोई व्यक्ति नए ब्रांड की ओर बढ़ना चाहे तो उसके लिए किआ एक ऑप्शन है. इसीलिए, आज हम आपको किआ सोनेट के बारे में कुछ उन बातों के बारे में बताने वाले हैं, जो मारुति ब्रेजा और हुंडई वेन्यू के मुकाबले बेहतर हैं.

1- ग्राउंड क्लीयरेंस

हुंडई वेन्यू और मारुति सुजुकी ब्रेजा की तुलना में सॉनेट का ग्राउंड क्लीयरेंस सबसे ज्यादा है. जिन जगहों पर वेन्यू और ब्रेजा के नीचे जमीन से लगने की संभावना होगी, वहां भी सोनेट के जमीन से लगने की संभावना कम होगी. हुंडई वेन्यू का ग्राउंड क्लीयरेंस 190mm है, मारुति सुजुकी ब्रेजा का ग्राउंड क्लीयरेंस 200mm है जबकि किआ सोनेट का ग्राउंड क्लीयरेंस 205mm का है. किआ सोनेट का ग्राउंड क्लीयरेंस वेन्यू के मुकाबले 15mm और ब्रेजा के मुकाबले 5mm ज्यादा है. यहां किआ सोनेट आगे निकलती नजर आती है.

2- ट्रांसमिशन

ट्रांसमिशन की बात करें तो तीनों में ही मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के कई ऑप्शन मिलते हैं. लेकिन, सोनेट के अलावा किसी में भी डीजल पावरट्रेन में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता है. तो जो लोग डीजल में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहते हैं, उनके लिए तीनों में से सोनेट ही ऑप्शन बचती है. मारुति ब्रेजा में तो डीजल इंजन भी नहीं मिलता है. मारुति ब्रेजा में सिर्फ 1.5 लीटर पेट्रोल के-सीरीज इंजन मिलता है, इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है.

वहीं, हुंडई वेन्यू में 1.2 लीटर पेट्रोल, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है. इसके 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन में 5 स्पीड मैनुअल और 1.5 लीटर डीजल इंजन में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है जबकि 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल में iMT (Intelligent manual transmission) और 7-स्पीड DCT मिलता है. किआ सोनेट में भी तीन इंजन ऑप्शन- 1.2 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल मिलते हैं.

सोनेट में 5-स्पीड MT, 6-स्पीड MT, 6-स्पीड AT, 6-स्पीड iMT और 7-स्पीड DCT का विकल्प मिलता है. इसके 1.5 लीटर डीजल इंजन में 6-स्पीड AT का ऑप्शन भी आता है. इसके अलावा, 6-स्पीड MT भी मिलता है, जिसकी कीमत 6-स्पीड AT वाले वेरिएंट से कम होगी.

3- कीमत

हुंडई वेन्यू की कीमत 7.53 लाख रुपये से शुरू होती है, जो 12.47 लाख रुपये तक जाती है. वहीं, मारुति ब्रेजा की कीमत 7.99 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट के लिए 13.80 लाख रुपये तक जाती है. वहीं, किआ सोनेट की कीमत 7.49 लाख रुपये से शुरू होकर 12.59 लाख रुपये तक जाती है.

ऐसे में अगर कोई इसका बेस वेरिएंट लेना चाहते है तो उसे बाकियों के मुकाबले इसका बेस वेरिएंट सस्ता पड़ेगा. हालांकि, इसके टॉप वेरिएंट वेन्यू से थोड़ा महंगा है लेकिन ब्रेजा के मुकाबले बहुत सस्ता है.

