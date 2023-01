Scorpio-XUV देखती रह गई, Mahindra की इस कार ने मार ली बाजी, शहर-गांव तक बिकी

Mahindra Best Car in India: भारत की दिग्गज कार निर्माता कंपनी महिंद्रा दिसंबर 2022 में चौथी बेस्टसेलिंग कंपनी (Best Selling Car) रही है. कंपनी ने दिसंबर 2022 में 28,333 यूनिट की बिक्री के साथ दिसंबर 2021 की 17,476 यूनिट की तुलना में 62 प्रतिशत की मजबूत ग्रोथ दर्ज की. हालांकि रोचक बात यह है कि कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार Mahindra Scorpio या XUV700 नहीं कोई और है. यहां हम आपको पिछले महीने Mahindra की भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली तीन कारों की लिस्ट बता रहे हैं.

Mahindra Bolero

महिंद्रा बोलेरो लंबे समय से महिंद्रा की बेस्ट सेलिंग कार बनी हुई है. यह ओवरऑल लिस्ट में 14वें नंबर पर रही है. कंपनी ने पिछले महीने इसकी 7,311 यूनिट्स की बिक्री की है, जो दिसंबर 2021 में 5,314 यूनिट की बिक्री के मुकाबले 38 फीसदी की ग्रोथ है. महिंद्रा ने हाल ही में इसे थोड़े कॉस्मेटिक अपग्रेड के साथ पेश किया. यह दो वेरिएं बोलेरो और बोलेरो नियो में आती है.

Mahindra Scorpio

महिंद्रा स्कॉर्पियो कंपनी की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही है. दिसंबर 2022 में इसकी 7,003 यूनिट की बिक्री हुई है. दिसंबर 2021 के मुकाबले इसने 299 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की है. यह दो मॉडल स्कॉर्पियो-एन और स्कॉर्पियो क्लासिक में बेची जाती है.

Mahindra XUV700

Mahindra XUV700 पिछले महीने कंपनी की तीसरी बेस्टसेलर रही. दिसंबर 2022 में XUV700 की बिक्री में 5,623 यूनिट की बिक्री के साथ 41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. जबकि दिसंबर 2021 में इसकी 3,980 यूनिट की बिक्री हुई थी. XUV700 नए कार खरीदारों के बीच एक लोकप्रिय पसंद बनी हुई है.

