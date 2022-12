Maruti Dzire का 70kmph स्पीड पर एक्सीडेंट, फिर भी नहीं खुले Airbags, मालिक ने बताया 'टिन का डिब्बा'

Maruti Dzire Airbags Not Working: सेफ्टी के मामले में महिंद्रा और टाटा की गाड़ियां नंबर वन रहती हैं. इन दोनों कंपनियों की अधिकतर कारों को 4 या 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है. जबकि मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की कारों पर अक्सर कम सुरक्षित होने के आरोप लगते रहे हैं. हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है, जब एक साल पुरानी मारुति डिजायर का एक्सीडेंट हुआ. दुर्घटना के समय कार की स्पीड 70 किमी. प्रति घंटा की थी, फिर भी इसके एयरबैग्स नहीं खुले. कार के मालिक ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए इन बातों का खुलासा किया है.

दरअसल, अमित कुमार नाम के एक यूजर ने ट्विटर पर अपनी Maruti Suzuki Dzire कार का वीडियो पोस्ट किया है. शख्स का दावा है कि उनकी कार का 70km/h की स्पीड पर एक्सीडेंट हुआ, लेकिन एयरबैग्स नहीं खुले. शख्स का कहना है कि जिस गाड़ी को वह सेफ मानते थे वह 'टिन का डिब्बा' निकली. वीडियो में मारुति सुजुकी के ऑफिशियल हैंडल (@Maruti_Corp) को टैग भी किया गया है.

शख्स ने अपने ट्वीट में लिखा, "कार में लगे एयर बैग का क्या फायदा अगर यह 70KM/घंटे की रफ्तार से एक्सीडेंट होने पर भी नहीं खुलेगा. भगवान उन लोगों को किसी भी आने वाली आपदा से बचाए जो मारुति सुजुकी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं."

What is the use of the air bag in a car if it will not open even at an accident at 70KM/Hour. May God save people from any upcoming disaster who are using Maruti Suzuki products. pic.twitter.com/zDJOHVWkBr

— amit kumar (@amitkum79828220) December 3, 2022