Video: आज सफेद नहीं ब्लू टीशर्ट में संसद क्यों आए राहुल गांधी, देखिए पूछने पर कैसे दिया जवाब

Rahul Gandhi Blue T Shirt: आज संसद के शीतकालीन सत्र का 20वां और सेकेंड लास्ट डे है. कल यानी शुक्रवार की कार्यवाही के बाद यह सेशन खत्म हो जाएगा. अमित शाह के ‌आंबेडकर पर दिए गय बयान के बाद पक्ष-विपक्ष में घमासान जारी है. कांग्रेस सांसद के. सुरेश ने डॉ. बीआर आंबेडकर के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की राज्यसभा में की गई टिप्पणी पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है. गुरुवार को भी सदन में अंबेडकर मामले पर हंगामा होने के आसार हैं. इसी बीच हर कोई तब हैरान रह गया जब राहुल गांधी लोकसभा में नीली टीशर्ट पहनकर संसद पहुंचे. जिसके बाद राहुल गांधी से पूछा गया कि हमेशा सफेद टीशर्ट पहनने वाले राहुल गांधी आज नीली टीशर्ट क्यों पहनकर आए हैं तो जवाब देखें क्या दिया:

INDIA bloc to protest march Babasaheb Ambedkar statue today and march to Makar Dwar, demanding apology and resignation of Union Home Minister Amit Shah over his remarks on Babasaheb Ambedkar in Rajya Sabha.

#WATCH | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi arrives at the Parliament.

राहुल गांधी के नीली टीशर्ट पहनने के पीछे क्या है वजह?

लोकसभा और राज्यसभा में इन दिनों आंबेडकर के मामले में विपक्ष ने सरकार को खूब परेशान किया है. जिसको लेकर सदन में खूब हंगामा और तीखीनोकझोंक भी हुई है. कई बार घंटों तक सदन स्‍थागित कर दिया गया है. आज राहुल गांधी के नीली टीशर्ट पहनने के पीछे की वजह है आंबेडकर के प्रति अपना समर्थन देने का इशारा. क्योंकि नीला रंग दरअसल आंबेडकर का पसंदीदा रंग है. इसके साथ ही नीला रंग दलितों का प्रतिरोध का भी रंग है.

#WATCH | Delhi | INDIA bloc holds protest march at Babasaheb Ambedkar statue in the Parliament complex

They will march to Makar Dwar, demanding an apology and resignation of Union Home Minister Amit Shah over his remarks on Babasaheb Ambedkar in Rajya Sabha.

