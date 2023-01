Maruti Gypsy को देख लोग भूले Jimny! दमदार लुक और 4x4 का फीचर, कीमत बस 6.8 लाख

Maruti gypsy modified: मारुति सुजुकी ने हाल ही में अपनी लाइफस्टाइल एसयूवी Maruti Jimny को भारतीय बाजार में पेश किया है. इसे मारुति की पॉपुलर एसयूवी मारुति जिप्सी (Maruti Gypsy) को बंद करने के बाद उसी सेगमेंट में लाया गया है. मारुति जिप्सी को आपने अक्सर पुलिस या मिलिट्री के लोगों को इस्तेमाल करते देखा होगा. दमदार ऑफरोडिंग क्षमता वाली मारुति जिप्सी को अभी भी बहुत लोग पसंद करते हैं. इस बीच कर्नाटक का एक शख्स अपनी मॉडिफाइड जिप्सी को सिर्फ 6.8 लाख रुपये में बेच रहा है. Rushlane की रिपोर्ट के मुताबिक, शख्स ने एक फेसबुक ग्रुप में इस कार की डिटेल्स साझा की है.

इस मारुति जिप्सी का मुख्य डिजाइन बेसिक ही रखा गया है. यह दो दरवाजों के साथ आती है लेकिन इसकी लंबाई 4 मीटर की है. यानी यह मारुति जिम्नी से लंबी है. इसमें आफ्टरमार्केट लिफ्ट किट और बड़े मड-टैरेन टायर्स लगाए गए हैं, जिससे एसयूवी का लुक और ज्यादा दमदार हो जाता है.

एसयूवी का बोल्ड लुक बढ़ाते हुए इसमें बड़ा स्नोर्कल, बड़े रॉक स्लाइडर्स जो साइड स्टेप्स के रूप में काम करते हैं, शानदार अप्रोच एंगल, एक बुल बार, और एक विशाल एलईडी लाइट बार है. इसमें स्टैंडर्ड हैलोजन हेडलाइट्स को आफ्टरमार्केट 7 इंच एलईडी सर्कुलर यूनिट्स से रिप्लेस किया गया है.

A man from Karnataka is selling his modified Gypsy for just Rs. 6.8 lakhs. the person has shared the details of this car in a Facebook group.#Maruti #Gypsy #Jimny pic.twitter.com/fVyErJ4Cd3

