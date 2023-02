Car Sales: मिडिल क्लास की पहली पसंद बनी यह कार, माइलेज देती 33km पार, कीमत Bullet बाइक जितनी

Best Selling Car in India: बीते महीने देश के ग्राहकों ने सबसे सस्ती कार (Cheapest Car in India) को अपनी पहली पसंद बनाया है और इसे सबसे ज्यादा खरीदा है. खास बात है कि यह कार एक फैमिली के लिए तो परफेक्ट है ही, साथ ही आपकी जेब पर भी ज्यादा भारी नहीं पड़ती.