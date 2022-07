Maruti Suzuki: इन 4 कारणों से धड़ल्ले से बिकती हैं मारुति सुजुकी की कारें, चाहकर भी नहीं पछाड़ सकती कोई कंपनी

These Are the Reasons why Maruti Suzuki Cars Gets Best Response in India: भारत में मारुति सुजुकी कारों की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं हुई है. लोगों की जुबान पर हमेशा एक नाम रहा है और वो है Maruti Suzuki का, इसके पीछे कारण है लोगों की जरूरतों का पूरा होना। दरअसल Maruti Suzuki की कारें भारतीय ग्राहकों की जरूरतों का हमेशा से ध्यान रखती हुई आई हैं. यही वजह है कि नामी-गिनामी कार निर्माता कंपनियां मारुति सुजुकी का मुकाबला नहीं कर पाती हैं. अगर आपको भी मारुति सुजुकी कारों के भारत में इतना सफल होने का कारण नहीं पता है तो आज हम आपको इनके बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं.

किफायती कीमत

भारतीय ग्राहकों को सस्ती कारें पसंद हैं, और Maruti Suzuki ने इस बात को कभी नजरअंदाज नहीं किया है. कंपनी अपनी कारों को कम से कम कीमत में बेचने का पूरा प्रयास करती है जिससे ग्राहकों को कार खरीदने में बजट की समस्या ना आए.

बेस्ट सर्विस

आपको बता दें कि भारत के हर कोने में आपको Maruti Suzuki के सर्विस सेंटर देखने को मिल जाते हैं जहां पर कम कीमत में बेस्ट से बेस्ट सर्विसिंग की जाती है. सर्विस इतनी जबरदस्त होने की वजह से भी भारत में इन कारों की जबरदस्त डिमांड है.

जबरदस्त माइलेज

Maruti Suzuki की कारों को माइलेज की दृष्टि से काफी उन्नत माना जाता है. ये कारें बेहतरीन माइलेज देती हैं. इसके लिए कंपनी अब कारों में हर्टेक्ट प्लैटफॉर्म का भी इस्तेमाल करती है जिससे कारें मजबूत तो रहती हैं लेकिन इनका वजन कम हो जाता है और ये धुआंधार माइलेज देती हैं.

रिफाइंड इंजन

किसी अन्य कंपनी की कारों के इंजन की तुलना में मारुति सुजुकी की कारों में जिस इंजन का इस्तेमाल किया जाता हो वो कहीं ज्यादा रिफाइंड होता है और बेहतरीन परफॉर्मेंस ऑफर करता है जिससे ड्राइवर को अच्छा पिकअप मिलता है. इन कारों का इंजन कम शोर करता है साथ ही कार के केबिन के अंदर आपको किसी तरह का वाइब्रेशन भी सुनाई नहीं देता है जिसकी वजह से आप ड्राइविंग पर फोकस कर सकते हैं साथ ही इससे हीट भी केबिन तक नहीं पहुंच पाती है.

