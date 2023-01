Tata punch का अब क्या होगा? Maruti ले आई मिनी Grand Vitara, इससे बलेनो को भी खतरा

Maruti Fronx SUV: मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने ऑटो एक्सपो 2023 में पहली इलेक्ट्रिक कार और मारुति जिम्नी के अलावा एक और एसयूवी पेश की है. खास बात है कि इस एसयूवी का लुक काफी हद तक मिनी ग्रैंड विटारा जैसा नजर आ रहा है. इस कार की काफी दिनों से भारतीय बाजार में आने की चर्चा थी और कहा जा रहा था कि यह बलेनो पर बेस्ड होगी. मारुति ने इसे Fronx नाम दिया है. इसकी बिक्री कंपनी के प्रीमियम नेक्सा आउटलेट के जरिए की जाएगी और कंपनी ने इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है. इसे जल्दी भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाना है. यह कंपनी की एक 4 मीटर से छोटी एसयूवी है, जो काफी हद तक टाटा पंच को टक्कर देगी. चूंकि यह बलेनो वाले लुक में ही एसयूवी कैरेक्टर के साथ आती है, ऐसे में मारुति बलेनो को भी कंपनी की Fronx से खतरा है.

Maruti Fronx एक्सटीरियर

इसका कलर और ओवरऑल लुक आपको बलेनो की याद दिला सकता है, जबकि इसके हेडलैंप्स और फ्रंट ग्रिल बिलकुल ग्रैंड विटारा जैसी है. इसमें सिल्वर कलर की रूफ रेल्स, बॉडी कलर्ड ORVM और अलॉय व्हील दिए गए हैं. कंपनी की यह कार 6 मोनो टोन और 3 ड्यूल टोन कलर ऑप्शन में मिलेगी. इसकी लंबाई 3,995 मिमी, चौड़ाई 1,765 मिमी और ऊंचाई 1,550 मिमी है, जबकि व्हीलबेस 2,520 मिमी है.

#MarutiSuzuki #Fronx SUV

Based on Baleno with Grand Vitara type Front

Offered in six monotone and three dual-tone colour options

two Engine 1.2-litre K-Series Dual Jet, Dual VVT and 1.0-litre K-Series Turbo

