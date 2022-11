Maruti Suzuki ने लॉन्च की सबसे सस्ती 7 सीटर कार, 27KM का देगी माइलेज, कीमत बस इतनी

Maruti Suzuki Eeco New Model: मारुति सुजुकी ने भारतीय बाजार में अपनी ईको कार (Maruti Suzuki Eeco) को नए अवतार में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने अपडेटेड ईको एमपीवी को 5.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. इसे 13 वेरिएंट में बेचा जाएगा जिसमें 5-सीटर कॉन्फ़िगरेशन, 7-सीटर कॉन्फ़िगरेशन, कार्गो, टूर और एम्बुलेंस वर्जन शामिल हैं। नए अवतार में इस कार को एक्सटीरियर के साथ इंजन में भी अपग्रेड मिलता है. यह पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी किट में भी उपलब्ध होगी.

मारुति ईको वर्तमान में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली वैन है और सबसे सस्ती 7 सीटर कार भी है. मारुति सुजुकी इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मार्केटिंग व सेल्स; शशांक श्रीवास्तव ने बताया, "लॉन्च के बाद से ईको को पिछले एक दशक में 9.75 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा है. 93% बाजार हिस्सेदारी के साथ यह अपने सेगमेंट की लीडर है."

इंजन और माइलेज

ईको में अब मारुति का नया 1.2-लीटर डुअलजेट पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह वही इंजन है जो डिजायर, स्विफ्ट, बलेनो और बाकी मॉडलों में मिलता है. यह 6,000 आरपीएम पर 80.76 पीएस की पावर और 104.4 एनएम का पीक टॉर्क आउटपुट देता है. यह पुराने इंजन से ज्यादा पावरफुल है. सीएनजी पर चलने पर पावर घटकर 71.65 पीएस और टॉर्क गिरकर 95 एनएम हो जाता है. कंपनी की मानें तो पेट्रोल इंजन में इसका माइलेज 20.20 किमी/लीटर और सीएनजी के साथ 27.05 किमी/किग्रा तक का है. पिछले इंजन की तुलना में यह 29 फीसदी ज्यादा फ्यूल इफिशिएंट है.

Maruti Suzuki New Eeco Launched with More Power, More Fuel-Efficient and More Style.

Price starts from 5.1 Lakh

CNG Mileage is 27.05 km/kg

New 1.2L Advanced K-Series Dual Jet, Dual VVT Engine@MSArenaOfficial #MarutiEeco #Eeco pic.twitter.com/Ga3m3wX7c0

— Vishal Ahlawat (@vishalahlawat92) November 22, 2022