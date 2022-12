Car के ग्लवबॉक्स में कभी मत रखना ये 5 चीजें, बाद में पछताने से अच्छा है पढ़ लीजिए लिस्ट

Never Leave These Things in Car Glovebox: कार में स्टोरेज के लिए ढेर सारी जगह दी जाती हैं. इसके दरवाजों में आप बोतल रख सकते हैं, तो बाकी चीजें के लिए ग्लवबॉक्स दिया जाता है. ग्लवबॉक्स कार के डैशबोर्ड में मिलने वाली एक जगह है, जिसमें आपका सामान छिपा रहता है. हालांकि अधिकतर लोग इसमें अपना सबसे कीमती सामान रखते है, जो उनकी सबसे बड़ी गलती है. अधिकतर मामलों में देखा गया है कि चोर इस हिस्से को सबसे पहले खोलते हैं. इसलिए हम आपको यहां उन 5 चीजों की लिस्ट बता रहे हैं, जो आपको कभी भी ग्लवबॉक्स में नहीं रखनी चाहिए.

1. कार के पेपर

ग्लवबॉक्स में अधिकतर लोग कार के रजिस्ट्रेशन पेपर रखते हैं. अगर आपकी कार चोरी होती है, तो चोरों के लिए पुलिस को यह पेपर दिखाकर साबित करना आसान हो जाएगा कि यह कार उन्हीं की है. बेहतर होगा कि आप कार के रजिस्ट्रेशन पेपर की फोटोकॉपी अपने वॉलेट में रखें या फिर फोन में सॉफ्ट कॉपी रखें.

2. पर्स

दूसरी चीज जो लोग अक्सर यहां रखते हैं वह आपका वॉलेट है. चोरों को अगर आपकी कार हाथ लगती है तो वह ना सिर्फ कैश चुरा लेंगे, बल्कि आपका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी उनके हाथ लग जाएगा. जब भी कार से निकलें तो अपना वॉलेट साथ लेकर जाएं.

3. कीमती सामान

कार के ग्लवबॉक्स में कोई कीमती सामान भी न छोड़े. चोरों को ऐसे ही मौके की तलाश रहती है. जब भी कार से उतरें तो अपना सामान साथ लेकर जाएं. यह भी ध्यान रखें कि कार इंश्योरेंस के तहत कार में रखी चीजें कवर नहीं होती.

4. सामान का बिल

शॉपिंग का बिल भी अपने कार के ग्लवबॉक्स में नहीं छोड़ना चाहिए. बिल में आपके नाम, फोन नंबर और क्रेडिट कार्ड नंबर समेत कई जरूरी जानकारी लिखी होती है. इस जानकारी का चोर गलत इस्तेमाल कर सकते हैं.

5. स्मार्टफोन

कई लोग ग्लवबॉक्स में स्मार्टफोन छोड़ देते हैं. अगर आपकी कार लंबे समय तक धूप में खड़ी रही तो फोन की बैटरी गर्म होकर फट सकती है. इससे कार में आग लगने का खतरा रहता है.

