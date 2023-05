Car के ग्लवबॉक्स में कभी मत रखना 5 चीजें, बाद में पछताने से अच्छा है देख लें लिस्ट

Never Leave These Things in Car Glovebox: कार में सामान रखने के लिए कई तरह की स्टोरेज दी जाती है. दरवाजों में बोतल होल्डर से लेकर डैशबोर्ड में ग्लवबॉक्स दिया जाता है. ग्लवबॉक्स कार के डैशबोर्ड में एक छोटा स्टोरेज स्पेस होता है, जिसका उपयोग अलग-अलग सामान रखने के लिए किया जाता है. हालांकि, बहुत से लोग अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें रखते हैं, जो एक बड़ी गलती होती है. अधिकांश मामलों में, चोर इस बॉक्स को सबसे पहले खोलते हैं. इसलिए, हम आपको पांच चीज़ों बता रहे हैं, जो आपको कभी भी ग्लवबॉक्स में नहीं रखनी चाहिए.

1. कार के पेपर

आमतौर पर, लोग ग्लवबॉक्स में अपने वाहन प्रमाणपत्र को संभालकर रखते हैं. यदि आपकी कार चोरी हो जाती है, तो चोर इस सर्टिफिकेट को पुलिस के सामने दिखाकर आसानी से साबित कर सकते हैं कि यह कार उनकी ही है. आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने वॉलेट में वाहन प्रमाणपत्र की एक फोटोकॉपी रखें या फिर इसे अपने फोन में सॉफ्ट कॉपी के रूप में सेव रखें. 2. पर्स

एक और सामान जो लोग आमतौर पर यहां रखते हैं, वह है आपका पर्स या वॉलेट. यदि चोर आपकी कार पर अटैक करते हैं, तो वे न केवल नकदी चुरा सकते हैं, बल्कि आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी उनके हवाले हो सकते हैं. इसलिए, कार से निकलते समय अपना पर्स या वॉलेट साथ ले जाने का सुनिश्चित करें. 3. कीमती सामान

ग्लवबॉक्स में कोई भी महत्वपूर्ण या कीमती सामान न छोड़ें. चोरों को इसी की तलाश रहती है. जब भी आप कार से उतरें, अपने सभी सामान को साथ लेकर जाएं. यह भी याद रखें कि कार इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कीमती चीजें कवर नहीं होती हैं. 4. सामान का बिल

अपनी कार के ग्लवबॉक्स में शॉपिंग के बिल को भी नहीं छोड़ें. बिल में आपके नाम, फोन नंबर, और क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी होती है. चोर इस जानकारी का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं. बिल को सुरक्षित रखने के लिए बेहतर है आप इसे अपने पास ही रखें. 5. स्मार्टफोन

अपनी कार के ग्लवबॉक्स में स्मार्टफोन न छोड़ें. अगर कार धूप में खड़ी रहती है, तो फोन की बैटरी गर्म हो सकती है और फट सकती है. यह कार में आग लगने का खतरा पैदा करता है. स्मार्टफोन को सुरक्षित रखने के लिए आपको इसे साथ ले जाना चाहिए.